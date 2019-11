Uomini e Donne/ Ida e Riccardo insieme: cosa ne pensa Gemma? (trono over)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno deciso di lasciare insieme il trono over di Uomini e Donne. La dama, intervistata tra le pagine del Magazine del dating show, ha svelato cosa è cambiato dentro di lei tanto da convincerla a lasciare il programma e ricominciare con l’ex: “É vero fino a qualche settimana fa ero molto titubante all’idea di ricominciare a frequentare Riccardo. Benché sia cambiato ciò che provo nei suoi confronti perché ci sono delle paure che mi frenano, faccio fatica a credergli e io stessa ho creato un’armatura intorno a me per difendermi da lui. Tuttavia ho deciso di lasciare il programma con Riccardo perché voglio darmi, darci, questa possibilità e ho la volontà di mettercela tutta stavolta. D’altronde io Riccardo l’ho sempre desiderato e, al netto dei miei dubbi, voglio provare a ricostruire qualcosa. Non voglio avere rimpianti perché questo amore che provo nei suoi confronti è sempre stato grandissimo”. Ida però, ammette anche di avere molto paura in quanto, come ben sapete, con Riccardo ha sofferto moltissimo. Nonostante questo, le batoste ricevute l’hanno aiutata a fortificarsi: “Non credo che se non dovesse andare bene soffrirei come in passato. Inoltre sono più serena e sto molto attenta a non dare adito a nessuna discussione”.

Uomini e Donne Over: Ida Platano svela la reazione di Gemma Galgani dopo la sua decisione di uscire con Riccardo Guarnieri

Prima di lasciare il trono over, Ida ha svelato di non sentirsi mai all’altezza al fianco di Riccardo. Tra le pagine del settimanale precisa come mai ha questa sensazione: “Riccardo è un uomo bellissimo, super controllato, perfetto. Io lo definisco ‘stirato”. Anche io sono attenta ai dettagli, alla mia estetica, anche se non sono fissata… Io sono più semplice di Riccardo e per questo ogni tanto mi sento inferiore a lui, ma penso che questa sensazione sia un mio tarlo e che lui non abbia nessuna colpa in merito. Il fatto di vederlo super perfetto mi ha sempre fatta sentire a disagio. Soprattutto per alcuni atteggiamenti che ho è che a lui non piacevano. Lui è un signore, mentre io sono una donna decisamente più selvaggia: e questa differenza che a volte non mi ha fatta sentire alla sua altezza, forse per timore di fare delle cose che secondo Riccardo, per il suo modo di vedere, lei sono propriamente atteggiamenti consoni a una donna”. In ultimo, racconta come ha reagito la sua amica Gemma Galgani alla decisione di riprovarci con Riccardo Guarnieri: “Gemma in questo lungo periodo mi è sempre stata vicina e ha preso la mia scelta da amica: se io sono felice e sto bene, lei è felice per me e anche io ragiono così nei suoi confronti”.

