Uomini e Donne/ Ida Patano troppo magra? “Mangia invece di…” (Trono Over)

Ida Platano è una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne più seguite sui social network. I fans, ogni giorno, le inviano messaggi ricchi d’affetto e, per ricambiare, la dama pubblica spesso foto in cui sfoggia la sua indiscutibile bellezza. Fisico asciutto e snello, viso solare e lunghi capelli, rendono Ida una delle donne più belle della storia del programma di Maria De Filippi. Tuttavia, accanto ai complimenti, non mancano le critiche. Diversi utenti, infatti, puntano il dito contro Ida accusandola di essere dimagrita troppo e di non essere più bella come una volta. “Sei tutta ossa non hai forme, ma mangia invece di fare e sponsorizzare queste diete che non servono a un caxxo” – scrive una signora mentre altri aggiungono – “Cerca di mangiare sei troppo magra era molto più bella prima”, scrive un altro. Critiche a cui Ida preferisce rispondere sfoggiando il suo sorriso.

UOMINI E DONNE TRONO OVER, IDA PLATANO: “HO REALIZZATO IL MIO SOGNO”

In una lunga intervista ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Ida Platano ha parlato del suo grande sogno che è riuscita a realizzare lavorando duramente. “A tredici anni ho iniziato a lavorare da un parrucchiere. Ricordo che ero incantata da tutte quelle donne che entravano nel negozio in un modo e ne uscivano che erano bellissime” – ha spiegato Ida che oggi è a titolare di un negozio che le dà tante soddisfazioni – “Ho un salone che mi dà soddisfazioni. Dopo tanti sacrifici sono riuscita a realizzare uno dei miei più grandi sogni”. Cambiando il look di tante donne, Ida ha pensato anche di cambiare il proprio: “Mi è venuta anche l’idea di tagliarli corti, ma non lo so, sto valutando l’opzione […] Non è da escludere che possa dare un taglio netto alla mia chioma”.

