Uomini e Donne/ Rocco Fredella, la decisione dopo l’addio (Trono Over)

Rocco Fredella nelle ultime ore, ha voluto prendere una seria decisione. L’ex protagonista del trono over di Uomini e Donne, dopo essere uscito dalla trasmissione ha trovato l’amore tra le braccia di Doriana, conosciuta subito dopo. Il web invece, ha continuato a vociferare su di lui, accusandolo di avere conosciuto l’attuale fidanzata prima di defilarsi dagli Studi Elios. “Voglio però chiarire immediatamente che la mia uscita dal programma non c’entra nulla con la mia nuova compagna. – aveva dichiarato intervistato tra le pagine di Uomini e Donne Magazine – Fino a che sono stato un ospite di Uomini e Donne non ho mai frequentato nessun’altra donna, anche se ne avrei avuto l’opportunità, perché ovviamente quando si partecipa a una trasmissione televisiva è più facile essere riconosciuti e benvoluti. Io, negli otto mesi durante i quali sono stato un cavaliere del parterre del Trono Over, mi sono sempre comportato bene e la mia uscita di scena non è da attribuire a questa persona che ho conosciuto fuori”.

Rocco Fredella, la decisione dopo Uomini e Donne Over

Rocco Fredella alcune ore fa, aveva condiviso su Instagram in cui presentava ai suoi followers il salone di Doriana commentando la foto con questa didascalia: “Nel nostro salone DORY #fredellarocco #nelnostrosalone #dorianabertola #sempreinsieme #amore #lavoro #mattinata #happy #venerdi #noi #io #te”. Dopo le critiche delle scorse giornate, l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha ritrovato il sorriso. Ed infatti, stufo delle critiche degli ultimi tempi, ha preso una chiara decisione: “Non accetto più offese… vi elimino immediatamente. Punto”. “A voi la scelta – ha poi continuato –. Non siete obbligate a seguirci… Siamo 65 milioni in Italia: seguite altri, ok?”. Vedremo se il suo chiaro messaggio, lascerà gli haters lontani da lui e la sua dolce metà.

