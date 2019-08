Uomini e Donne/ David Scarantino torna? “Cerco una donna con cui…” (Trono Over)

David Scarantino tornerà nel parterre del trono over di Uomini e Donne per cercare nuovamente l’amore dopo la fine della storia con Cristina Incorvaia che non ha superato la prova di Temptation Island 2019? A soddisfare la curiosità dei fans è lo stesso David che ha risposto alle domande dei fans attraverso l’apposita funziona di Instagram. Dopo aver ribadito di sentire la mancanza di Cristina, David alla domanda di un utente che gli ha chiesto se ci siano possibilità di rivederlo con la Incorvaia, ha risposto: “ti dico solo che sono consapevole di quanto ci siamo desiderati e, ad oggi, questa cosa, non è così semplice da trovare”. Sul suo possibile ritorno a Uomini e Donne, poi, ha risposto: “veramente avrei preferito tornare a casa da fidanzato“. David, però, di fronte ad un eventuale ritorno nel dating show di canale 5, ha aggiunto: “sarò alla ricerca di una donna con cui passare la vita”.

UOMINI E DONNE TRONO OVER: DAVID SCARANTINO E RICCARDO GUARNIERI, PACE FATTA

Dopo essere stati protagonisti di alcuni battibecchi durante la comune esperienza nel parterre del trono over di Uomini e Donne, David Scarantino e Riccardo Guarnieri firmano il trattato di pace. Il primo a spendere belle paroe per David è stato Riccardo che, commentando quanto accaduto a Scarantino nel villaggio di Temptation Island, ha detto: “Voglio essere sincero. Dopo aver visto il falò mi sono ricreduto su David. Io l’ho visto molto innamorato. E per quanto riguarda tutto ciò che ha raccontato che è successo in camera subito dopo… lo capisco perfettamente”. Parole che sono state apprezzate da David che, su Instagram, ha scritto: “ho visto un suo video dove si è ricreduto sul mio vero sentimento. Posso dire che mi ha stupito e mi ha fatto molto, moltissimo piacere. Chi si ricrede dimostra intelligenza”.

