Uomini e Donne/ Ida Platano corteggiata: “passo ore a pensarti..” (Trono Over)

Ida Platano tornerà nel parterre del trono over di Uomini e Donne nella stagione che comincerà a settembre? Le nuove registrazioni prenderanno il via a fine agosto e, ad oggi, non ci sono conferme sui nomi delle dame e dei cavalieri che cercheranno l’amore in tv. Se il ritorno di Gemma Galgani appare scontato, non è così per Ida Platano che, dopo aver sofferto per la fine della storia con Riccardo Guarnieri, pur avendo ritrovato il sorriso e la serenità grazie all’affetto di suo figlio e delle persone più care, non sembra ancora pronta per riaprire il suo cuore all’amore. Tuttavia, tutto potrebbe cambiare. Ida, infatti, sui social, appare sempre più felice e la nuova fase della vita potrebbe spingerla a mettersi nuovamente in gioco. Ciò, tuttavia, sarebbe possibile se Ida fosse ancora single. Sarà davvero così? Sui social è spuntato un corteggiatore.

UOMINI E DONNE IDA PLATANO: IL MESSAGGIO DI UN CORTEGGIATORE SEGRETO

Su Instagram, tra le tante storie, Ida Platano, oltre ad essersi mostrata in versione mamma mentre coccola il suo bambino, ha anche condiviso il messaggio ricevuto da un corteggiatore segreto. “Passo ore ed ore a pensarti. Dolci tramonti che riflettono i colori del tuo splendido viso e vorrei averti accanto questa sera, anche solo per guardarti e perdermi tra le gocce di eternità racchiuse nei tuoi occhi. Ma anche questa sera sarai con lui a donargli il tuo sorriso, dolci tramonti si perderanno all’orizzonte sognando il tuo viso ad occhi aperti. Soffrirò in silenzio perchè non potrò mai averti” si legge nel messaggio. “Diciamo che te la dedica un tarantino innamorato”, conclude il corteggiatore di Ida.

