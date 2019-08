Uomini e Donne/ Gianni Sperti in costume: fisico mozzafiato fa sognare (Trono Over)

Gianni Sperti in attesa di tornare a Uomini e Donne, si sta godendo il sole della bollente estate. Di ritorno in Italia dopo la bellissima vacanza in India (che ha condiviso spesso tramite social), ha condiviso uno scatto in spiaggia nel nostro belpaese. Tatuaggio in vista e fisico mozzafiato per un pienone di like che avranno senza dubbio fatto piacere al celebre opinionista. Proprio di recente l’ex ballerino di Amici è entrato a far parte della diatriba che ha coinvolto Teresa Cilia e Mario Serpa. Mettendo da parte le polemiche per un momento, Sperti ha voluto pubblicare la fotografia in costume dimostrando quanto il sacrificio e il lavoro in palestra, gli abbiano permesso di sfoggiare un fisico tonico e atletico, facendo invidia anche ai tronisti più giovani. Alcuni follower infatti, gli hanno fatto notare di essere come il vino: più “invecchia” e più diventa b(u)ono. Tra i dettagli che sono stati messi in evidenza nello scatto, compare anche un bel tribale proprio sulla gamba, a testimonianza che il buon Gianni non disdegna nemmeno i disegni sul corpo.

Uomini e donne, Gianni Sperti in costume: fisico mozzafiato fa sognare i fan

Dopo aver visto il tatuaggio sulla gamba, Gianni Sperti ha ricevuto tante curiose domande da parte degli estimatori che ne chiedevano il significato. Sicuramente il tribale, non sarà stato “confezionato” in maniera casuale in quanto l’opinionista di Uomini e Donne, cerca sempre di conoscere ed approfondire i temi che più gli stanno a cuore. Durante quel preciso scatto, Sperti si trovava a Marina di Lizzano: “Back home. Ho voglia di visitare il mondo, ma il mio cuore è italiano”, ha scritto. Di recente invece, ha pubblicato anche questo: “Ho imparato a mettere la pashmina in testa e, per tutta la vacanza, invece del cappellino, avevo questo comodissimo copricapo. Ora sono in Italia e continuo a usare il turbante indiano”. Sicuramente però, anche Gianni non vede l’ora di poter tornare in studio e proprio di recente, ha confidato di divertirsi maggiormente quando assiste alle dinamiche del trono over.

