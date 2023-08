Uomini e donne, Ida Platano: “Purtroppo, sulla bocca di tutti..”/ Il nuovo viaggio divide il web: il motivo

Uomini e donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza tornano a mostrarsi in coppia: il nuovo post fa discutere

Ida Platano torna al centro dell’attenzione mediatica per via della dolce compagnia del fidanzato Alessandro Vicinanza, nel mezzo del nuovo viaggio a New York. Il soggiorno americano, per la coppia nata a Uomini e donne, é l’idea di Ida Platano e Alessandro Vicinanza di trascorrere i celebrativi del compleanno del salernitano. E il post, com’era prevedibile che accadesse, desta ora tra le reazioni più disparate in un tripudio di interazioni social.

Lo stato social “incriminato” é di fatto una carrellata di foto che immortala Ida Platano e Alessandro Vicinanza mentre si lasciano andare ai sorrisi e al relax complici tra loro, segno che la lovestory nata nel programma Mediaset, Uomini e donne, stia proseguendo senza intoppi, ben al di là del peso delle critiche dei più scettici detrattori. Coloro i quali, quest’ultimi, si dicono restii a credere che la coppia nata nel piccolo schermo della TV sia tenuta salda da un sentimento d’amore autentico e non dalla volontà di ottenere visibilità per un tornaconto economico e il business.

La sibillina replica di Ida Platano agli haters

E tra le righe del messaggio che correda il post newyorkese dell’ex dama alla ricerca dell’amore al trono over di Uomini e donne, si leggono quelle che si direbbero le parole di una replica agli haters della coppia. Una sorta di parallelo che Ida traccerebbe di sé e la coppia che forma con l’altra metà della mela, Alessandro Vicinanza, in confronto con la “Big Apple”, la “Grande Mela”: “Bella, bellissima, caotica, affascinante, coinvolgente, unica, viva… semplicemente New York! Amata e odiata ma pur sempre sulla bocca di tutti”.

Insomma, l'ex Uomini e donne sembra così voler mettere a tacere gli haters con il nuovo post via social, dicendosi incurante al peso delle critiche online. Per la serie, "bene o male, l'importante é che se ne parli"…











