Uomini e Donne/ Ida Platano: “Riccardo mi ha cambiata, mi auguro…” (Trono Over)

Ida Platano è stata una delle dame più amate del trono over di Uomini e Donne. Dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri, è tornata in trasmissione su richiesta del cavaliere sperando di poter ricominciare con lui. Purtroppo, però, i desideri di entrambi erano molto diversi al punto che Ida ha deciso di chiudere definitivamente il capitolo Riccardo. Ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, la Platano ha così parlato del suo ultimo anno ripercorrendo anche le tappe della travagliata storia con Riccardo che le ha provocato tanta sofferenza. “Fino a pochissimo tempo fa, non mi rassegnavo alla fine della mia storia con Riccardo e per qualche mese mi sono sentita ancora la sua fidanzata, nonostante lui mi avesse detto in faccia – dopo avermelo già detto con un messaggio – che tra noi era finita” – ha spiegato Ida che ha poi aggiunto – “Lui era la persona che volevo al mio fianco, con cui sognavo di avere un futuro, e stando in studio capivo ogni giorno di più che lo stavo perdendo del tutto. Questa cosa mi ha fatto malissimo”.

UOMINI E DONNE, IDA PLATANO: “VOGLIO TORNARE QUELLA DI PRIMA”

Ida Platano non ha più voglia di soffrire. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne che, nella prossima stagione della trasmissione potrebbe tornare anche nle parterre, vuole tornare a mettere al primo posto suo figlio che, per qualche istante, ha messo in secondo piano pensando che Riccardo potesse essere davvero la persona giusta. “Il mio grande errore di questi mesi è stato quello di mettere un attimino da parte mio figlio. Ho sbagliato. Non c’ero più con la testa. Avevo bisogno di essere aiutata e, infatti, mi sono fatta aiutare psicologicamente”, ha spiegato Ida. Ora, con l’inizio dell’estate, dopo aver messo a posto tutti i pezzi del puzzle, la Platano fa un augurio speciale a se stessa: “Mi auguro di ritrovare la Ida che ero prima, perché la storia con Riccardo mi ha cambiata. Io sono una persona dolce, carina, innamorata della vita e piena di amore da dare. Io ora mi vedo diversa, la delusione che Riccardo mi ha fatto provare mi ha modificata nel profondo. Mi auguro tanta serenità, poi spero di essere in grado di far felice mio figlio Samuele“.

