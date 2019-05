Ida Platano e Riccardo Guarnieri, lite a Uomini e donne/ “Io non la amo”

Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano al centro dello studio di Uomini e donne per chiudere in bellezza questa edizione ma non il loro rapporto. Le cose per loro si sono complicate e sembra proprio che oggi non arriverà una soluzione definitiva, anzi. Le anticipazioni della puntata di oggi, la prima dell’inizio della fine per il trono over, non lasciano ben sperare i fan dopo l’ultimo avvicinamento della scorsa settimana. Il cavaliere ha richiamato Ida Platano in studio per dirle che vuole riprovare a sentirla perché si è accorto che le altre donne che ha frequentato non sono come lei. La dama ha preso un po’ con le pinze le parole del suo ex ma ha deciso comunque di riprendere a sentirlo ma senza vedere un trasporto da parte sua visto che in queste due settimane si è limitato a chiamarla, quando possibile, ma non ha fatto niente per convincerla a vedersi. Dal canto suo Ida ha paura di soffrire e per questo ha detto no ad un loro incontro serale.

LE LACRIME DI IDA E LE PAROLE DI RICCARDO

Ma cosa succederà nella puntata di oggi? Ida Platano tornerà al centro dello studio per raccontare delle sue telefonate con Riccardo Guarnieri ma senza rivelare novità importanti. Sarà a questo punto che in studio succederà un po’ di tutto e che Maria De Filippi interverrà per far rivelare al pugliese i suoi veri sentimenti riguardo ad Ida e anche lei chiuderà la questione con un niente di fatto, o quasi. Alla fine il pugliese ammetterà che avrebbe voluto a conoscere Ida, dopo quello che è successo e quanto sono cambiati, ma che non può dire che la ama. Questo farà scappare via in lacrime Ida Platano ma non sarà tutto visto che tra loro si metterà anche Roberta pronta ad insinuare il dubbio tra i due e non solo riguardo al comportamento di Riccardo ma anche quello, in generale, della coppia. I due sono d’accordo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA