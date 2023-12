Uomini e donne, Ida Platano: “Se tornasse da me? Ecco cosa provo…”/ La verità su Riccardo Guarnieri

Uomini e donne, Ida Platano si racconta ai microfoni di Verissimo

É una Ida Platano senza filtri e dalle dichiarazioni inaspettate la protagonista tra gli ospiti del nuovo appuntamento TV e streaming di Verissimo, che menziona tra i volti di Uomini e donne, Riccardo Guarnieri. In occasione della nuova intervista concessa ai microfoni del salottino di Silvia Toffanin, la tronista in carica al trono classico torna a parlare dell’ex fiamma storica, Riccardo Guarnieri, conosciuto quando lei faceva parte in passato del trono over di Uomini e donne, dove oggi lei copre il nuovo ruolo alla ricerca dell’amore, dopo la recente separazione con l’altro ex over Alessandro Vicinanza.

Noemi Ceccacci e Gennaro D’Angelo di Uomini e Donne diventano genitori/ E' nata la piccola Beatrice

Ida Platano rompe il silenzio su Riccardo Guarnieri

“Certo che è stato importante- spiega Ida Platano del trascorso amoroso con Riccardo Guarnieri, incalzata dalle domande ricevute a Verissimo-. Se tornasse da me? Quando dico che ho sofferto per amore intendo lui. Prima nel dire che avevo vissuto momenti brutti e di sofferenza intendevo per la fine della storia con lui”.

Valeria Panza: "Ecco chi sceglierà Cristian Forti"/ "Il suo Trono ad Uomini e Donne è un caos totale"

“La differenza tra la storia con Riccardo e quella con Alessandro?- poi, prosegue Ida Platano, in un parallelo che segna la differenza tra il primo e l’ultimo amore conosciuti a Uomini e donne-. Ci sono un sacco di forme di amori diversi. Dici che mi sono illuminata quando hai nominato Riccardo? Ci sono amori che ti senti come se ti mancasse l’aria ed era quello con Riccardo. Poi ci sono amori diversi e più spensierati. Cosa provo per Riccardo? Qualcosa è rimasto, c’è dell’affetto”. “Anche se ce ne siamo dette di tutti i colori, ma è lo stesso, tra noi è rimasto affetto per quello che di bello c’è stato”, continua sibillina, la tronista, che quindi sembra non nascondere un sentimento sopravvissuto, nutrito verso il possibile cavaliere re-entry al trono over di Uomini e donne.

Alessandro Vicinanza spiazza: "Con Roberta Di Padua ci riproverei"/ "Uomini e Donne è emozionante"

Nella nuova intervista a Verissimo, poi, per Ida Platano vi é anche il momento di un pensiero rivolto al figlio, sulla sua vita e lo status di tronista: “Ora mi auguro di trovare l’amore per sempre. Questo è quello che mi manda avanti e mi fa vivere. Poi quello che accadrà lo prenderò. Per il momento vengo qui da te da sola. Poi io ho il mio ometto, il mo unico e vero amore, Samuele di tredici anni. Io l’ho cresciuto da sola e sono così fiera di lui. Adesso stiamo vivendo una situazione delicata e mi auguro che tutto vada bene. Adesso mi auguro di sorridere sempre di più e di stare bene con il mio bambino e poi se arriverà l’amore di un uomo lo accoglierò“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA