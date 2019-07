Uomini e donne/ Il 26 agosto prenderanno il via le registrazioni? (Trono Classico)

E’ ancora un po’ presto per parlarne ma, sicuramente, alla luce di tutto quello che è successo in questi ultimi mesi sembra che la redazione di Uomini e donne sia un po’ finita nel mirino per via della scelta di tronisti e corteggiatori. La stessa Raffaella Mennoia spesso si è difesa sui social nelle scorse settimane e si è detta pronta ad accogliere, sin dalla prima puntata, sia Angela Nasti che Giulia Cavaglià. Le due troniste hanno fatto le loro scelte ma subito dopo, qualche giorno l’una e un paio di settimane l’altra, tutto era già finito. Su quello che è successo aleggia ancora un po’ di mistero ed è proprio questo ad aver scatenato la furia dei fan che adesso vogliono che tutto cambie e che nella prossima edizione siano diverse le scelte di tronisti e troniste: addio a volti noti, influencer e ben venuti ragazzi dal volto pulito. L’operazione riuscirà questa volta?

UOMINI E DONNE: OPERAZIONE PULIZIA AI CASTING E NUOVE REGISTRAZIONI

Dopo anni di successi e di ottimi personaggi passati nello studio di Uomini e donne, con l’andare del tempo l’operazione casting si è fatta sempre più complicata. Adesso tutti sanno come funziona e in molti vedono nell’esperienza nel programma non il modo per trovare l’amore in modo speciale (con la famosa attesa che ormai non esiste più nella realtà) ma solo un modo per fare soldi tra social, promozioni e serate. L’operazione pulizia dovrebbe avvenire già nei prossimi giorni visto che, a fine agosto, sono previste le prime registrazioni: sarà proprio il 26 agosto la data decisa per l’esordio dei nuovi tronisti nel programma? E’ ancora un po’ presto per dirlo ma sembra proprio che nell’ultima settimana di agosto scopriremo il futuro dei nuovi tronisti e anche di dame e cavalieri del programma di Maria De Filippi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA