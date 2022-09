Uomini e Donne, inizio esplosivo/ Torna Roberta Di Padua, rissa sfiorata e…

Uomini e Donne: Roberta Di Padua torna in studio, Ida e Riccardo usciranno di nuovo insieme?

Uomini e Donne sta per tornare, il 19 settembre, con un’edizione che ha tutti gli ingredienti per creare momenti emozionanti ed esplosivi. Maria De Filippi non sceglie certo a caso, e per questa nuova stagione ha optato per creare degli intrecci amorosi che regaleranno molte sorprese al pubblico.

Il settimanale Mio, oltre ai nuovi tronisti, rivela di un grande ritorno quello di Roberta Di Padua, ex dama del trono over: “E’ stata ospite in studio in una delle prime registrazioni per via dei recenti rumor su di lei e l’ex tronista Davide Donadei, reduce dalla rottura con Chiara Rabbi.” Ma non è tutto. Il volto del parterre femminile verrà notata in studio da Alessandro Vicinanza, ex fiamma di Ida Platano, che le chiederà di uscire; pare che Roberta Di Padua abbia accettato la sua offerta. Come la prenderà Ida? A proposito dell’ex dama, sembra che Uomini e Donne per lei inizierà già col botto. Il motivo? La presenza di Riccardo Guarnieri che, secondo il settimanale, sarebbe ancora geloso della sua ex. Tra loro comincerà subito un confronto acceso ma “non è chiaro se i due riprenderanno a uscire insieme“.

Uomini e Donne, novità sulla nuova stagione: “Gemma c’è!”

Come riporta il settimanale Mio, Uomini e Donne ripartirà con un volto storico del dating show: Gemma Galgani. Numerosi sono stati i rumor che la vedevano fuori dal programma: “La storica dama, invece, sarà presente tra le file dei protagonisti del dating show. E senza essersi rifatta niente, a dispetto di ciò che si era detto nei mesi scorsi“.

Dunque, l’appassionata di teatro sarà ancora in studio per cercare l’amore ma sarà anche nuovamente attaccata da Tina Cipollari. E’ ormai noto che tra le due non scorra buon sangue. Sebbene l’opinionista abbia preso di mira anche Pinuccia, non mollerà la presa con la Galgani neanche quest’anno.

