Uomini e Donne/ Ivan Gonzalez rompe il silenzio: “Sonia è stata…” (Trono Classico)

Tra Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez è tutto finito. La storia, nata nella scorsa stagione del trono classico di Uomini e Donne, non è riuscita a superare i problemi quotidiani dettati anche dalla lontananza. Dopo aver metabolizzato la fine del rapporto, Ivan Gonzalez ha rotto il silenzio e, sui social, ha spiegato le proprie ragioni e i motivi che hanno portato lui e Sonia a decidere di percorrere due strade diverse. “Ho ricevuto tanti messaggi dove mi viene chiesto cosa fosse successo, ma ho ricevuto anche tanti messaggi con scritto cose assurde, dove vengo criticato di nuovo dicendo che ho fatto una scelta di ripiego (dopo 8 mesi). Ragazzi nessuno mi ha obbligato a stare 8 mesi con una persona, né a portare nessuno a casa della mia famiglia”, esordisce così l’ex tronista spagnolo che difende quella che è stata una scelta voluta e fatta con il cuore.

UOMINI E DONNE, IVAN GONZALEZ: “SONIA E’ STATA LA SCELTA PIU’ GIUSTA”

Se potesse tornare indietro, nonostante la storia sia finita, Ivan Gonzalez sceglierebbe ancora Sonia Pattarino. L’ex tronista spagnolo risponde così a chi, in queste ore, lo sta accusando di aver scelto Sonia per ripiego dopo la decisione di Natalia Paragoni di corteggiare Andrea Zelletta con cui è attualmente fidanzata. Accuse a cui Ivan ha risposto pubblicamente ribadendo il sentimento che ha provato per la Pattarino. “Anzi vi dico che Sonia è stata la scelta più giusta e onesta che potessi mai potuto fare, era la ragazza più completa che ho conosciuto lì dentro e la sceglierei di nuovo se tornassi indietro. Ma a volte le cose vanno o non vanno, e questa volta non è andata”, ha concluso Gonzalez.

