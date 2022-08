Uomini e Donne/ La decisione di Mediaset sembra irrevocabile: fan nel panico

Uomini e Donne slitta per decisione di Mediaset? L’indiscrezione

Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi, è senza dubbio uno dei format più seguiti e amati di Canale 5. Le storie d’amore e gli intrighi all’interno del programma lo rendono uno dei più appetibili al pubblico che, ogni anno, attende il ritorno dei suoi protagonisti. Quest’anno però c’è una notizia che rattrista i fan che seguono con passione le dinamiche dei troni; Mediaset avrebbe deciso di ritardare il debutto del programma.

Secondo l’indiscrezione della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, il dating show non inizierà come si pensava il 12 settembre (stesso giorno della messa in onda del Grande Fratello Vip 7) ma potrebbe slittare. Le registrazioni della nuova edizione sono previste per fine agosto e già potrebbero emergere dettagli sulla decisione dell’emittente. Un colpo basso per tutti i telespettatori che non vedono l’ora di conoscere chi saranno i nuovi tronisti.

Uomini e Donne i papabili nomi della nuova edizione

Con ritardo o meno, Uomini e Donne tornerà da settembre nelle case degli italiani con nuovi e vecchi protagonisti. Alcuni nomi sembrano già riconfermati, mentre altri potrebbero perdere la poltrona del parterre. Anche la nuova edizione sarà organizzato secondo il trono misto: classico e over.

I volti che quasi sicuramente ritorneranno in trasmissione sono Gemma Galgani, dama storica del dating che secondo i rumor tornerà con un nuovo intervento chirurgico. Pinuccia dovrebbe essere presente anche quest’anno, forse per cercare di conquistare una volta per tutte Alessandro Rausa. A sedere ancora nel parterre maschile dovrebbe esserci anche il controverso Armando Incarnato, che cercherà di nuovo l’amore. Ad essere invece, con molta probabilità, tagliato fuori dal programma Biagio Di Maro. Il cavaliere napoletano non sarebbe stato riconfermato all’interno del dating, a causa del comportamento avuto con una dama che avrebbe fatto infuriare Maria De Filippi.

