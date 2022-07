Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa/ Cavaliere potrebbe non tornare a settembre

Maria De Filippi caccia noto cavaliere da Uomini e Donne? L’ipotesi

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha perso la sua proverbiale calma e pazienza; la conduttrice ha rimproverato un cavaliere molto noto nel trono over, per il suo comportamento verso una dama. Questa edizione del dating show è stata un successo come tutti gli anni, i troni si sono susseguiti e hanno fatto emozionare il pubblico di Mediaset.

Non ci sono stati particolari colpi di scena, a parte poche occasioni, e la conduttrice non è intervenuta quasi mai a gamba tesa in una discussione. Purtroppo però un protagonista molto noto e controverso del parterre maschile, questa volta ha proprio esagerato tanto da rendere necessario l’intervento della queen. A quanto pare, dopo l’ultima discussione andata in onda la conduttrice starebbe pensando di non richiamare il cavaliere a settembre.

Maria De Filippi rimprovera Biagio Di Maro e sbotta in diretta

Il cavaliere che ha fatto perdere le staffe alla conduttrice è proprio Biagio Di Maro, che ora rischia di non tornare a Uomini e Donne. Il percorso del cavaliere napoletano è stato molto controverso, sia dal pubblico che dagli opinionisti. Noto per liquidare le sue dame per ragioni futili e ingiustificate, il volto del trono over non ha raccolto dei feedback molto positivi nell’ultima edizione.

Nell’ultima puntata che lo riguardava Biagio Di Maro ha interrotto la conoscenza della sua corteggiatrice Silvyane dopo aver passato la notte con lei, senza avere rapporti intimi. La dama si è aperta con lui, ma il cavaliere l’ha liquidata senza troppi giri di parole, risultando impassibile e freddo. A questo punto, Maria De Filippi si è infuriata e lo ha rimproverato: “Se tu passi due serate con lei a raccontarvi piangendo insieme equivale a quattro nottate di sesso. Non si prende in giro una donna in questo modo e non ci stai in quella camera da letto abbracciato con lei che ti piange sulla spalla. Non hai sedici anni e non ci vai”.

