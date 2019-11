Uomini e Donne/ La “rivincita” di Gemma Galgani, ecco perché (trono over)

Gemma Galgani è la dama più in vista del trono over di Uomini e Donne. Dopo avere chiuso con Jean Pierre, per lei ieri è arrivato un nuovo corteggiatore venezuelano, capace di farle mettere da parte il pensiero del primo cavaliere. Intervistata dalle pagine di Uomini e Donne Magazine, la torinese aveva raccontato a caldo la sensazione di delusione che l’attanagliava: “Sono delusa e arrabbiata! Mi piacciono le storie d’amore, ma non sono Alice nel Paese delle meraviglie, come spesso vengo descritta. Quando la realtà è spiacevole, e oltretutto sgradevole, è normale che scatti in noi quasi una sorta di autodifesa per cui non è che non si vogliono vedere o non si vedono le situazioni per come sono, ma si cerca con tutte le proprie forze ed energie di alleggerire una situazione difficile, con la speranza che prima o poi cambi qualcosa”. Gemma ha anche aggiunto di non volere generalizzare anche perché per lei, gli errori li fanno tutti: “Gli sbagli li facciamo tutti e che il passare degli anni, se da un lato ci rende più consapevoli per l’esperienza di vita che abbiamo alle spalle, dall’altro ci rende più fragili sia per paura di commettere gli stessi errori sia, ancora peggio, di soffrire nuovamente a causa di sentimenti mal riposti”.

Uomini e Donne Over, la “rivincita” di Gemma Galgani

Secondo Gemma Galgani, le donne solitamente sono più disposte a mettersi in gioco, a prendersi ancora responsabilità di coppia e di famiglia mentre gli uomini, specialmente se molto delusi dalle esperienze passate, molto difficilmente si legano di nuovo in modo serio a un’altra persona. Nonostante le numerose delusioni, la dama crede ancora nell’amore perché è il vero motore della vita: “Quindi per me è impossibile arrendersi a vivere senza amare ed essere amati, non è nella mia natura. Questo ovviamente non vuol dire accontentarci di qualcuno che non ci piace”. Poi conclude: “Meglio provare sentimenti, sofferenze, amore e tutto quello che una relazione comporta, comunque vada… sempre! La maturità ci dovrebbe portare magari a evitare situazioni già complicate in partenza, ma io non sono capace di andare cauta coi sentimenti”.

