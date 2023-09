Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi debutta come conduttore di Rds Next/ “Pronti per una nuova avventura”

Lorenzo Riccardi e l’esordio come conduttore radio: l’annuncio social

L’ex volto di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi, che da pochi mesi ha festeggiato il primo compleanno da papà, esordisce come conduttore di Rds Next. L’ex tronista debutterà il 12 settembre alla guida della web radio più seguita e amata sui social.

Riccardi ha dato il lieto annuncio sui social: “Siamo pronti per una nuova avventura assieme alla famiglia di Rds next! Con noi ci saranno tantissimo ospiti, scriveteci nei commenti chi vi piacerebbe vedere nelle nostre interviste! Non perdete la prima puntata del 12 settembre” dichiara a corredo di numerose foto che lo ritraggono negli studi del programma. Una grande opportunità lavorativa per Lorenzo che non vede l’ora di sbarcare sul format della radio più apprezzata.

Lorenzo Riccardi e la storia d’amore con Claudia Dionigi: “La donna della mia vita”

Riccardi e la moglie Claudia Dionigi si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne. Ai microfoni di Verissimo, l’ex tronista ammette: “Non avrei mai pensato di trovare la donna della mia vita e la mamma di mia figlia in televisione. Non finirò mai per ringraziare il programma di Maria De Filippi“.

La coppia ha poi deciso di convolare a nozze: “Avevo comprato l’anello per Claudia prima del parto, ma dopo avere assistito a quest’ultimo ho pensato che fosse troppo poco. Non potrò mai restituirle tutto quello che ha fatto durante la gravidanza e che sta facendo in questi primi giorni da genitori per me, è inarrivabile. L’unica cosa che posso fare è amarla per tutti i giorni della mia vita” ha ammesso l’ex tronista diventato papà della piccola Maria Vittoria.

