Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: viaggio d’amore (Trono Cassico

Mentre Angela Nasti e Alessio Campoli si godono i primi giorni insieme, in attesa delle scelte di Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià, i fans del trono classico di Uomini e Donne continuano a seguire con entusiasmo le vicende delle coppie della prima parte della stagione del dating show di canale 5. Tra le tante coppie che si sono formate nel programma di Maria De Filippi, una delle più amate è sicuramente quella formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. La coppia che ha da poco cominciato ufficialmente una convivenza, si è concessa un viaggio d’amore in Grecia come testimoniano le numerose foto che l’ex tronista sta pubblicando sui propri profili social. I post che ricevono più like e commenti sono quelli in cui Lorenzo appare felice accanto a Claudia. “Guardala così”, scrive Lorenzo mentre fissa la bellezza della fidanzata con occhi sognanti.

UOMINI E DONNE: LORENZO E CLAUDIA, GRANDI PROGETTI INSIEME

Sempre molto social, Lorenzo Riccardi ha soddisfatto la curiosità dei fans rispondendo ad alcune domande sulla sua storia con Claudia Dionigi con la quale la convivenza procede senza intoppi. Ironico come sempre, l’ex tronista di Uomini e Donne confessa di amare particolarmente le capacità casalinghe di Claudia che, in casa, ha il compito di fare le lavatrici. Per amore di Claudia, Lorenzo si è anche trasferito a Latina, una scelta che rifarebbe anche ora. “Difficilmente mi pento delle cose che faccio. Quando faccio dei passi così importanti è perchè sono davvero convinto, quindi non mi sono pentito. Sto bene e sono felice qui“, ha fatto sapere Lorenzo. L’ex tronista, inoltre, ha svelato che tra i due, quella più gelosa è sicuramente Claudia anche se fa di tutto per non mostrarlo.

