Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Allem in crisi?/ Dubbi sull’amicizia…

Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Allem, è già crisi? Dubbi sull’amicizia…

Luca Salatino e Soraia Allem potrebbero essere già in crisi. Luca Salatino ha fatto la sua scelta e ha lasciato il programma con Soraia. I due ancora non si sono mostrati assieme sui social e c’è chi sostiene che tra loro tiri già una brutta aria. Il motivo? La vicinanza sospetta di Soraia Allem a Federica Aversano con la quale Luca ha dei conti in sospeso per colpa di Matteo Ranieri. La scelta di Luca Salatino è stata molto criticata dal pubblico che ha sempre pensato che Luca fosse maggiormente attratto da Aurora. Ora però un dettaglio getta ombre sulla loro coppia. Durante il percorso a Uomini e Donne Soraia Allem ha stretto un’amicizia profonda con Federica Aversano che a suo tempo rimase delusa per non essere stata scelta da Matteo Ranieri.

Uomini e Donne, Francesco Turco pronto a tornare/ Alcune indiscrezioni rivelano…

Federica sputò veleno sul tronista infastidendo e non poco Luca Salatino che aveva fatto spesso notare a Soraia che per rispetto della conoscenza non avrebbe dovuto prendere le difese di Federica contro Matteo, uno dei uno dei suoi migliori amici. La richiesta di Luca è però caduta nel vuoto considerando che Soraia ha continuato a frequentare Federica Aversano. Soraia sta trascorrendo qualche giornata fuori in compagnia di Federica ma questa scelta ha spiazzato i fan della coppia che mai avrebbero immaginato una decisione simile. Suona strano che Soraia non abbia deciso di trascorrere del tempo assieme a Luca Salatino. E’ possibile che i due siano in crisi?

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 24 maggio: la scelta di Ida e Riccardo

Luca Salatino ha scelto Soraia Sallem, la reazione del pubblico di Uomini e Donne e di Maria De Filippi

La scelta di Luca Salatino dovrebbe andare in onda il prossimo 31 maggio. Le puntate di Uomini e Donne sono già state registrate e pertanto a breve vedremo sul piccolo schermo la scelta di Luca. A vincere la concorrenza è stata Soraia Allem. Una scelta non scontata considerando che i rapporti tra i due si erano freddati e in molti hanno pensato che Luca scegliesse Aurora con quale era nata una bella complicità. Luca Salatino non è stato particolarmente apprezzato dal pubblico come tronista.

Uomini e donne, arriva la stoccata di Maria De Filippi su Riccardo/ "Cosa vuoi? “

Il comportamento tenuto a Uomini e Donne da Luca Salatino non è piaciuto nemmeno a Maria De Filippi che non è sembrata convinta della sua scelta. E pensare che proprio qualche settimana fa Soraia aveva fatto un aut aut a Luca. La ragazza aveva dichiarato di non voler più baciare Luca. Soraia si era sentita messa da parte dopo che Luca aveva dato priorità a Aurora. Dopo avergli negato un bacio, Aurora si è ritrovata di fronte alla dura reazione del tronista e così ha deciso di lasciare il programma. In quel frangente, Luca era tornato alla carica con Lilli e Soraia. La sua scelta è apparsa insomma un ripiego e il fatto che tra loro ci sia una crisi lascia presumere quanto il suo gesto non sia stato particolarmente azzeccato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA