Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti/ Ennesima “coppia che scoppia” di Uomini e Donne

L’accusa choc: Luca Salatino avrebbe frequentato altre ragazze durante Uomini e Donne

Non sono passati nemmeno due mesi da quando i petali rossi sono scesi sulle loro teste eppure la storia d’amore, nata a Uomini e Donne, tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti, sembrerebbe essere già arrivata agli sgoccioli. Lui, il famoso pugile romano, con la sua ingenuità e parlata romanesca, è riuscito a conquistare il pubblico e, dopo non essere stato la scelta della tronista Roberta Giusti, anche il cuore di Maria De Fillipi, tanto da diventare un nuovo tronista. Lei invece, con molta pazienza, riesce a conquistare Luca battendo la rivale in amore Lilli Pugliese. Seppure inizialmente sui social sembravano essere molto uniti secondo delle nuove indiscrezione i due, a oggi, sarebbero in forte crisi.

A riportare l’indiscrezione è, sul suo profilo Instagram, Amedeo Venza, che ha pubblicato una storia dove scrive: “Crisi tra Luca e Soraia lei avrebbe chiesto a lui di trascorrere questo weekend insieme e lui ha preferito il suo amico Matteo! Da li una serie di discussioni che stanno portando la coppia a separarsi definitivamente”. Ma non finisce qui, lo specialista di Gossip in una seconda storia sgancia una bomba a dir poco catastrofica! Scrive che pare che Luca, durante il trono, fino a un mese prima della scelta, abbia frequentato altre ragazze. Se la notizia troverà conferma sarà sicuramente uno choc per tutti gli appassionati del programma!

Soraia Allam Ceruti risponde alle accuse, Luca Salatino invece non commenta e passa il weekend con Matteo Ranieri

A quanto pare però la risposta di Soraia Allam Ceruti sulla presunta crisi con il suo bel Luca Salatino non è tardata ad arrivare. La ragazza infatti ha pubblicato una storia sul proprio Instagram dove sembra mandare una vera e propria frecciatina verso chi insinua pettegolezzi nei suoi confronti. Sulle note del nuovo singolo Pasta, di Tanani, Soraia balla e gesticola, sul: “Pa-ra-pa-ra-pa-pa-pa-ra, pasta” simula più volte, con le mani, il gesto del parlare (bla, bla) come a indicare chi parla e blatera a vanvera. Anche lo stesso investigatore di Gossip Amedeo Venza ha visto il video come una risposta verso le sue “accuse”.

In silenzio stampa rimane invece Luca Salatino che però passa, a tutti gli effetti, l’intero weekend con l’amico Matteo Ranieri, senza dedicare pensieri o messaggi alla sua presunta fidanzata. I due prima escono insieme, dopo una passeggiata cenano cucinando una pizza fatta in casa. Quale sarà la verità? Non possiamo che sperare che le indiscrezioni non siano vere e che Luca, a furia di passare molto tempo con Matteo, non prenda da lui la tendenza a rendere “brevi” le storie d’amore. Il pubblico di Uomini e Donne è decisamente stufo di questi personaggi che più che amore sembrano proprio cercare solo buisness.

