Uomini e donne, Ludovica Valli gelosa della sorella Beatrice Valli?/ La risposta all’accusa choc

Uomini e donne: Beatrice Valli e Ludovica Valli sorelle divise dalla gelosia?

Beatrice Valli e Ludovica Valli sono le sorelle influencer tra le più influenti a mezzo social, ma oltre la sorellanza tra le ex Uomini e donne vi sarebbe un contenzioso sulla gelosia. O almeno questa é l’accusa che raccoglie Leggo nel web, sulla base di una serie di interazioni social.

Le due sorelle Valli, Beatrice e Ludovica, hanno molto in comune, oltre ai tratti somatici, il carisma e le curve mediterranee che le contraddistingue, anche la spiccata influenza esercitata nell’attività di influencer via social network, dopo la popolarità che le due raggiungevano coprendo il ruolo di tronista. Nella popolare trasmissione dei sentimenti, Uomini e donne, prima Beatrice Valli e poi Ludovica Valli, avviavano la ricerca dell’ambito amore sotto i riflettori e alla visione dell’occhio pubblico indiscreto, conquistando la notorietà che di lì a poco le avrebbe viste accrescere il seguito social che oggi consente ad entrambe di vantare delle collaborazioni importanti, nel mondo del Network e il Marketing e in particolare come brand-ambassador. Ma c’é chi, tra le malelingue attive sui social, taccia il duo ex Uomini e donne di invidia.

La replica all’accusa al duo Beatrice e Ludovica Valli

Un sentiment che incombe compromettente sulla reputazione del duo di sisters in azione a mezzo social, e che ora esplode all’ennesimo attacco online che giunge a discapito delle Valli relativamente ad un’intervista di Beatrice. Il sentiment malevolo si fonda non solo sulla sporadica e rara apparizione del duo di sorelle online ma anche sull’opinione di Beatrice rilasciata nell’intervista, in cui lei parla della moda del double-name, con tanto di references al doppio nome del figlio di Ludovica Valli, Otto Edoardo. Il sospetto é che Ludovica covi gelosia verso la sorella maggiore e dal seguito social più importante, Beatrice, il che sarebbe alla base delle distanze alle apparenze social sospette di una rottura top secret tra le sorelle.

Ma all’illazione compromettente sulla Valli family, Beatrice non ci sta, tanto che lei replica stizzita al commento malevolo di un utente a margine di un post condiviso sui social scrollandosi di dosso l’accusa. “Sono sempre stata molto sicura di ciò che sono!- dichiara l’ex tronista di Uomini e donne, negando non troppo sibillina di nascondere all’occhio pubblico una tensione top secret con la sorella, per la paura di perdere consensi al cospetto dell’occhio social-. Non ho bisogno di filtri nella mia vita. E comunque non credo che Ludovica sia invidiosa come dici, ognuno è fiero di ciò che è”.

E, intanto, LDA potrebbe essere vicino al rilascio di "Tremi"…











