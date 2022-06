Uomini e Donne, Luigi Mastroianni “Mio figlio nascerà a dicembre”/ Sul nome rivela…

Luigi Mastroianni diventerà papà a dicembre, l’annuncio social

Luigi Mastroianni sta per diventare papà. L’ex tronista di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha parlato di questo momento particolare della sua vita. Dopo due anni di fidanzamento con Anna Scuderi, Luigi sta per coronare questo traguardo. Poche settimane fa, Luigi aveva dato l’annuncio su Instagram condividendo con i suoi fan la sua gioia: “La mia vita è sempre stata estremamente imprevedibile. Questa volta mi ha regalato la cosa più bella che possa accadere ad un uomo. Ti aspettiamo amore mio”. Luigi Mastroianni ha ricevuto subito una tempesta di commenti da parte dei suoi followers. La notizia della gravidanza di Anna è arrivata in un momento complicato della sua vita ma gli ha permesso di concentrarsi sugli aspetti positivi della vita.

Luca Mastroianni ha dichiarato di avere paura di non essere un buon padre ma ha poi aggiunto: “Penso che sia un sentimento comune a tutti i padri”. Al momento, Luigi e Anna non sanno qual è il sesso del nascituro. Luigi Mastroianni non ha alcuna preferenza anche se Anna pensa che Luigi vorrebbe un maschietto. L’ex tronista spera che il figlio possa ereditare la sua determinazione anche se ammette: “Sarei felice che prendesse da Anna la positività e la leggerezza nell’approccio alla vita”.

Luigi Mastroianni svela un retroscena: “Vorrei che mio figlio…”

Luigi Mastroianni diventerà papà nel mese di dicembre. La coppia non ha ancora deciso il nome anche se Luigi ha fatto notare come il tempo a disposizione ancora sia molto. Luigi Mastroianni vorrebbe chiamare il figlio come il padre Alessio, nell’ipotesi in cui fosse un maschietto. Luigi Mastroianni ha ritrovato la serenità accanto ad Anna Scuderi con cui ha deciso di fare questo passo importante. I due non parlano ancora di matrimonio anche se è presumibile che possano raggiungere questo traguardo dopo la nascita del primo figlio. Luigi è fidanzato da due anni con Anna una bella ragazza conterranea che Luigi ha conosciuto durante il lockdown, dopo il quale si sono visti e non si sono più lasciati.

Proprio in occasione della laurea di Anna, Luigi Mastroianni aveva voluto presentare la sua compagna ufficializzando così la relazione: “Lei è Anna. Qualcuno già qualche mese fa aveva intuito, ma ho preferito non rispondere e svagare su l’argomento. Ho preferito non esporla per proteggerla da un mondo social di cui faccio parte, ma che a lei non interessa. Forse per questo mi prenderò qualche insulto da parte sua (troppo riservata), ma oggi ero particolarmente fiero di lei e tanto felice per lei… e ci tenevo a dirlo a tutti voi”. La fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne non fa parte del mondo dello spettacolo e ha riportato anche la sua dolce metà verso una vita più tranquilla e lontana dai riflettori.











