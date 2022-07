Uomini e Donne, Marcello Messina ironizza su Armando Incarnato/ “Non è accettabile…”

Marcello Messina replica alle dichiarazioni di Armando Incarnato

Marcello Messina ironizza su Armando Incarnato. Il cavaliere di Uomini e Donne Over era stato preso di mira per i suoi cambi continui di look. Armando aveva però replicato spiegando che la sua scelta era legata al fatto di non voler essere riconosciuto in determinate occasioni al pari di una persona che decide di modificarsi i connotati fisici sottoponendosi a operazioni estetiche. Una dichiarazione che ha suscitato ilarità nel web tanto che sono piovuti commenti ironici.

Anche Marcello Messina, altro volto noto del dating show di Canale 5, ha espresso un suo parere: “È proprio vero che a volte mi sembra di vivere su un altro mondo, un mondo tutto mio evidentemente. Mi domandavo, perché uno dovrebbe tagliarsi o colorarsi i capelli, uomo o donna che sia. Per esempio prendiamo il mio caso, io me li sono tagliati perché faceva un caldo micidiale e avevo voglia di essere più comodo, più fresco per gli allenamenti e tutto. Invece scopro che uno magari si taglia i capelli o magari si colora per altri motivi! Mamma mia ragazzi! Buona giornata!”. Marcello ha di fatto reputato folle la scelta di Armando Incarnato di cambiare colore ai capelli per un fatto di riconoscibilità. Le sue esternazioni però non sono piaciute ad alcuni fan del programma.

Marcello Messina prende in giro Armando Incarnato: “Non si può sentire che…”

Marcello Messina è stato costretto a spiegare il suo punto di vista per non cadere in equivoci. L’ex cavaliere di Uomini e Donne Over ha voluto far capire che il suo intento non era quello di offendere nessuno ma di sottolineare come di solito una persona scelga di cambiare look per i motivi più disparati: “Visto le numerose polemiche create da una semplice battuta, mi riferivo solo al fatto che uno di solito dovrebbe tagliarseli o tingerseli per un cambiamento personale, per un taglio netto con il passato, per rimanere più fresco e ironizzavo sul fatto che non si può sentire che uno si tagli i capelli o se li vada a tingere per non essere riconosciuto”.

Marcello Messina ha poi lanciato l’ennesima stoccata ad Armando Incarnato: “Dipende poi da chi lo dice. Se lo dice papa Francesco lo posso capire, se lo dice Mmmm eh non lo posso capire. Ciao!”. Al momento Armando non ha replicato ma c’è da scommettere che lo farà nei prossimi giorni. I due avevano già avuto delle discussioni nel corso della partecipazione a Uomini e Donne e questa è stata solo una goccia che ha fatto traboccare il vaso già colmo. Cosa risponderà Armando Incarnato?











