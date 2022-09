Uomini e Donne, Maria Tona gela Gemma Galgani/ “Dovrebbe accendere un cero a Maria”

Maria Tona contro Gemma Galgani: “E’ intoccabile, fanno fuori chi la mette in ombra”

Maria Tona, ex dama di Uomini e Donne, spara a zero su Gemma Galgani in occasione di un’intervista su Nuovo TV. Durante il dating show tra le due protagoniste del parterre femminile non scorreva buon sangue, e numerose sono state le frecciate reciproche. Ora l’ex dama, che ha da poco debuttato con il suo primo singolo Pezzi, non la manda certo a dire al volto storico del dating show.

Maria Tona dichiara: “Lei non ha bisogno di consigli, perchè è in una botte di ferro. Gemma deve vedere Maria come la Madonna di Lourdes: sa a chi accendere un cero ogni sera. Le consiglio di godersi la sua vita, che è meravigliosa, e di non fidanzarsi mai, se no finisce il miracolo“. Alla domanda se Ida Platano possa sostituire la dama torinese nel programma, l’ex dama sostiene: “C’è chi nel programma sarà protagonista e chi sarà sempre una comparsa. Il meccanismo rimane lo stesso, viene solo declinato in modo diverso. Maria De Filippi è semplicemente un genio“. Poi sui motivi per cui è uscita dal dating show lancia una stoccata a Gemma: “La mia presenza offuscava altri. Gemma è intoccabile e pare abbia anche un potere decisionale… almeno così dicono“.

Maria Tona sull’esperienza a Uomini e Donne: “Difficile trovare l’amore di fronte alle telecamere”

Maria Tona, ai microfoni di Nuovo Tv, svela come sia stato per lei il percorso a Uomini e Donne: “Ho partecipato al programma in piena pandemia , per cui quegli 8 mesi mi hanno regalato una popolarità incredibile, di gran lunga superiore a quella ottenuta con la serie tv e i film d’autore cui ho preso parte nella mia carriera di attrice“.

E ancora: “Non credo che sia facile trovare il vero amore davanti alle telecamere, ma là i veri protagonisti sono quelli che non scelgono mai e questo lo sanno bene“.

