Uomini e Donne, Marika Abbonato: “Attacchi di panico hanno avuto impatto sulla mia vita”/ “L’ansia…”

Marika Abbonato racconta la sua battaglia con l’ansia

Tra le corteggiatrici che abbiamo visto nel corso dell’ultima edizione di Uomini e Donne di Maria De Filippi, la corteggiatrice Marika Abbonato occupa sicuramente un posto in prima fila. La ragazza ha frequentato Daniele Paudice nel corso del dating show, anche se la loro conoscenza non è poi stata approfondita di recente. Nelle scorse ore la donna è intervenuta sui social, dove si è aperta con i fan parlando della sua battaglia con l’ansia: “Ricordo come se fosse ieri il mio primo attacco di panico nel dicembre del 2022, è un argomento che mi tocca sempre molto, i primi mesi non mangiavo e sono dimagrita molto e ho perso tanti capelli, non riuscivo più a guidare, l’ansia ha avuto un impatto significativo sulla mia vita”.

Marika Abbonato ha poi svelato altri dettagli riguardo a quel mostro che dopo una sfida durata anni è riuscita finalmente a mandare al tappeto: “Ho avuto anche dei problemi alla pelle e potrei andare avanti – ha proseguito l’ex corteggiatrice di Uomini e donne – , con il tempo sono riuscita a farmi forza e alla fine vedo un bagliore di luce in fondo al tunnel anche se non è stato semplice” le parole della giovane che è stata protagonista nel dating show di Canale Cinque nei mesi scorsi.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice sogna un ruolo nel mondo dello spettacolo

Dopo aver archiviato l’esperienza nel programma di Maria De Filippi, che nel frattempo è andato in vacanza, Marika ora pensa alle mosse per il futuro, con il grande desiderio di restare a lavorare in tv anche nei prossimi anni. Nel corso di una intervista concessa di recente a Il Giornale di Sicilia, la Abbonato si è detta pronta per una carriera nel mondo dello spettacolo: “Non ho mai fatto nulla per provare seriamente, non ho mai preso lezioni di recitazione o altro. Però, so già di essere più tagliata per le pubblicità o la televisione, anche se il cinema ha di certo il suo fascino”.

Come ribadito in più occasioni adesso per Marika è tempo di fare i conti anche con i sentimenti, dopo essere stata rifiutata da Daniele Paudice a Uomini e donne, una decisione che non è ancora riuscita a digerire e sui social si è così sfogata: “Una frequentazione di una settimana che fa più male della mia ultima storia di anni”.











