Uomini e donne, Mario Cusitore deluso dalla tronista Ida Platano?/ “Si ritorna freddi. I sentimenti…”

Uomini e donne, Mario Cusitore si racconta sui sentimenti: lo sfogo sibillino su Ida Platano

Tra i protagonisti dell’edizione corrente di Uomini e donne si annoverano Mario Cusitore e Ida Platano, con il corteggiatore che ora si direbbe deluso dalla tronista, nella sua attuale situazione sentimentale. O almeno questo é il sentiment che si evincerebbe relativamente allo sfogo social natalizio del corteggiatore campano tra i protagonisti alla ricerca dell’amore al trono classico condotto dalla neo tronista in carica, Ida Platano, nel programma di Uomini e donne.

Riattivatosi tra le Instagram stories, mentre l’occhio pubblico vive la pausa di Uomini e donne dai palinsesti TV e streaming delle reti Mediaset, Mario Cusitore rilascia delle parole dettate dalla delusione generale maturata nei sentimenti. Questo, mentre copre il ruolo di corteggiatore della tronista e mamma single, alla corte dei sentimenti facente capo alla conduttrice di Uomini e donne, Maria De Filippi.

Mario Cusitore lascia il trono di Ida Platano?

“Non mi deludono le persone -si legge tra le dichiarazioni pregne di delusione del corteggiatore di Ida Platano, al dating show-, mi deludo io che ci credo ancora”. É parte integrante del nuovo messaggio che il protagonista di Napoli all’attivo nel parterre dei corteggiatori al popolare format rilascia per iscritto, in condivisione con il popolo nel web. Minacciando così un ritiro dal dating show in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Che Mario Cusitore possa in definitiva lasciare il trono di Uomini e donne, e quindi rinunciare alla tronista ed ex storica di Riccardo Guarnieri, Ida Platano, non si direbbe un’ipotesi azzardata.

Anche perché il messaggio sibillino di Mario Cusitore, poi, prosegue come una sorta di rassegnazione all'idea di non potersi aprire ai sentimenti , da parte del moro napoletano: "Si ritorna ad essere di nuovo freddi…i sentimenti non fanno per me", prosegue l'Instagram story rivelatrice. Questo, mentre tra le novità di Uomini e donne l'uscente dama Roberta Di Padua svela…











