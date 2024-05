Uomini e Donne, Mario Cusitore e Roberta Di Padua insieme: frecciata di Ida Platano?/ “Che figura di…”

Mario Cusitore e Roberta Di Padua di Uomini e Donne avvistati insieme: l’indiscrezione

La frequentazione tra Ida Platano e Mario Cusitore ad Uomini e Donne è finita nel peggiore dei modi, dopo segnalazioni su segnalazioni la tronista ha deciso di chiudere la conoscenza con l’uomo non senza prima aver ammesso di essersi sentita presa in giro. Chiusa l’esperienza nel dating show di Canale5, però, le strade dei due tornano ad incrociarsi perché nei giorni scorsi ha fatto molto rumore un avvistamento dell’ex corteggiatore. In estrema sintesi Mario Cusitore si trovava a Cassino per partecipare ad evento ed è stato beccato insieme a Roberta Di Padua.

Quest’ultima è anche lei un volto noto di Uomini e Donne che attualmente è fidanzata con Alessandro Vicinanza, a sua volta ex fidanzato di Ida Platano. Ennesima batosta, dunque, per l’ex dama bresciana aggravata dal fatto che con Roberta Di Padua la storia sembra ripetersi. Entrambe sembrano ‘riciclarsi’ i partner. Prima era successo con Riccardo che dopo la relazione con Ida aveva frequentato Roberta, ed in seguito con Alessandro Vicinanza. Per il momento non sembra esserci nessuna frequentazione tra Mario Cusitore e Roberta Di Padua, non stanno insieme ma la reazione di Ida Platano, ovviamente, non si è fatta attendere.

Ida Platano, frecciata a Mario Cusitore e Roberta Di Padua? “Che figura di me**a”

Nel frattempo la reazione di Ida Platano è arrivata immediatamente e nelle scorse ore sui social ha postato un meme che sembra una vera e propria frecciata a Mario Cusitore e Roberta Di Padua. Nel dettaglio L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti condiviso sui social un video che riprende un’esternazione celebre di Emilio Fede (Che figura di me*da) che è sembrano un chiaro riferimento a quanto circolato sul web. Per la bresciana non sembra infatti esserci pace.

L’esperto di Uomini e Donne, invece, Lorenzo Pugnaloni ha voluto sottolineare come tra Mario e Roberta ci sarebbero state delle semplici chiacchiere in amicizia e nulla di più. Del resto la Di Padua risulta ancora essere fidanzata con Alessandro Vicinanza. “Mi hanno riferito che non è successo nulla di che se non che parlavano un po’” ha rivelato Pugnaloni.

