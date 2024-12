Lieta notizia nel mondo Uomini e Donne: Marta Pasqualato è incinta del suo primo figlio. Per chi non la conoscesse, si tratta dell’ex corteggiatrice di Nicolò Brigante, tronista dell’annata 2018. La ragazza, oggi medico di professione, non è stata la scelta ma ha continuato a tenere viva la sua fanbase occupandosi specialmente di fare informazione sull’università di Medicina, sostenendo i fan che si trovano in dubbio sugli studi futuri. In tutto questo ha conosciuto Simone Stinà, fotografo con il quale è stata legata per qualche tempo.

Dopo la rottura con il fotografo, ha conosciuto l’amore della sua vita. Si tratta di Nicolò Del Mela, che oggi sta per diventare padre. Non solo, Marta Pasqualato e il fidanzato hanno di recente mostrato a tutti le foto del cantiere della loro nuova casa, con tanto di caschetti gialli e sorrisi luminosi. Insomma, i progetti di vita sembrano piuttosto seri e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non perde occasione per mostrare ai fan i passi avanti della sua storia professionale e sentimentale. Neanche digerito il colpaccio sulla nuova casa, che Marta Pasqualato ha avvisato i fan di essere incinta.

Marta Pasqualato e quella volta che ha rinunciato al Grande Fratello: “Preferisco fare il medico di base”

Marta Pasqualato e Nicolò Del Mela hanno annunciato ai fan di essere in attesa del loro primo figlio. Il post su Instagram recita così: “Con l’adrenalina ancora a mille dall’emozione, le mani che mi tremano un pochino mentre ve lo scrivo, ma con la felicità dentro il cuore, volevamo dirvi che la nostra piccola famiglia si sta per allargare.” Marta Pasqualato e Nicolò continuano: “Attendiamo impazientemente di conoscerti scriciolino, la tua Mamma e il tuo Papà“. I commenti sotto al post sono stati tantissimi e tra i fan spuntano anche alcuni nomi conosciuti di Uomini e Donne come Nilufar Addati e Clarissa Marchese.

Piovono commenti e auguri alla coppia che sta per accogliere in casa un nuovo amore. Oggi Marta Pasqualato è medico di famiglia e lavora in Veneto, precisamente a Martellago dove segue un totale di 1380 pazienti. L’influencer, appassionata del suo lavoro, non perde occasione per informare i fan su cosa fare per intraprendere il percorso di medicina. Tempo fa, nel 2022, aveva fatto scalpore anche la sua rinuncia al Grande Fratello, esperienza alla quale ha preferito continuare a fare il medico di base.