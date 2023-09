Uomini e donne, Nicole Mazzocato incinta per la seconda volta/ Il gender reveal spiazza tutti…

Nicole Mazzocato diventa virale con il video del gender reveal del nascituro: il post dell’ex Uomini e donne

Nicole Mazzocato é tra i nomi nella storia di Uomini e donne più ricercati del momento, nel web, complice il gender reveal di cui é protagonista. La storica ex corteggiatrice alla ricerca dell’amore in TV, alla corte di Uomini e donne, in un nuovo intervento social diramato nel web rende noto il sesso del secondogenito concepito insieme all’amata dolce metà, il calciatore del Monza, Armando Anastasio. Dopo aver svelato al popolo internauta di essere in dolce attesa, prossima al titolo di mamma bis, l’ex Uomini e donne si distingue tra le influencer più attive per un modus operandi nel gender reveal all’insegna della semplicità, che sembra riscontrare una particolare accoglienza calorosa nel feedback degli internauti.

LDA: "Castello di sabbia" é il nuovo singolo/ Le reazioni all'annuncio del pre-save

In un mondo web dove i contenuti all’insegna del lusso la fanno da padroni, Nicole Mazzocato conquista gli internauti nella semplicità di una rivelazione originale e romantica, che inizialmente finirebbe per destare nel compagno Armando il sospetto di un arrivo imminente di un parto gemellare. “Armando va a fare una passeggiata dopo cena e io gli preparato a tavola una piccola scatola bianca chiusa con un fiocco”, racconta la Mazzocato in un video postato via social, che introduce il gender reveal del secondogenito. Il video immortala il calciatore che stringe tra le mani la scatola di quello che di lì a poco si palesa poi essere la rivelazione del sesso del nascituro.

LDA: "Esce la seconda stagione di Di4ri..."/ Il nuovo ruolo per Netflix

Web in tilt per il gender reveal dell’ex Uomini e donne

All’interno della box lui trova due tutine neutre bianche con una che riporta la scritta: Papà + Mamma = Me. Armando trova una busta contenente un gratta a vinci. Inizia a grattare e trova la scritta “bambina”. Che sia una femmina, quindi, in arrivo? Il calciatore non si ferma nella ricerca, nella speranza di un figlio maschio e trova un’altra scritta , sempre con un gratta e vinci. Stavolta, gratta e vince il risultato “bambino”. A questo punto Armando Anastasio sembra incredulo, palesandosi felice e al contempo pensieroso, probabilmente nel sospetto che sia in arrivo un parto gemellare per lui . Infatti, nella sua mente Armando Anastasio inizia a girare l’idea che la coppia possa essere in attesa di due gemelli. Nicole Mazzocato assicura che abbia in grembo un solo nascituro.

Amici conquista Generazione zeta: Angelina Mango, Wax e LDA persistono in TOP 10/ La classifica Spotify

A questo punto, Armando prosegue la ricerca e trova il risultato di un maschietto. Il video é corredato da un messaggio descrittivo dell’ex Uomini e donne: “È un periodo troppo bello e davvero magico. Siamo molti grati e consapevoli di essere davvero fortunati. Amore genera amore”.

E il post dell’ex Uomini e donne sorprende molto positivamente, intanto, il popolo attivo nel web. “Finalmente un gender reveal semplice e super carino”, si legge tra i commenti social annessi, perlopiù positivi, e ancora “Complimenti ragazzi, ma complimenti soprattutto a te Nicole che riesci a distinguerti dalla massa”.

E, intanto, LDA annuncia il nuovo progetto in cantiere…













© RIPRODUZIONE RISERVATA