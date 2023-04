Uomini e donne, Nicole Santinelli: Andrea la pianta in asso/ Sperti lo attacca e…

Uomini e donne, Nicole Santinelli riceve un due di picche da Andrea Foriglio: la crisi della conoscenza intima

Prosegue l’appuntamento consuetudinario di Uomini e donne, con Nicole Santinelli che subisce un due di picche dal corteggiatore Andrea Foriglio. O almeno la crisi della conoscenza, avviatasi al trono over di Uomini e donne, viene così anticipata dagli spoiler TV forniti dalla pagina Instagram Uomini e donne classico e over, a cura di Lorenzo Pugnaloni.

In occasione della nuova esterna che Nicole registra insieme al corteggiatore e suo concittadino di Roma, il giovane osteopata si palesa piuttosto adirato verso la tronista in carica. E il motivo é presto detto. L’osteopata manifesta una spiccata intolleranza al nuovo e recente bacio di Nicole e Carlo, suo diretto competitor, tanto che pianta in asso la tronista nel bel mezzo della loro esterna.

“Nicole ha portato in esterna soltanto Andrea e lo ha trovato molto diverso, era molto arrabbiato e dice che gli ha dato fastidio il bacio con Carlo -si apprende, nel dettaglio, dagli spoiler tv-. Lui dice che non ha più stimoli a corteggiarla e su questa frase Nicole gli ha detto ‘se nn hai più voglia di conoscermi e di fare qualcosa vai via’”. Poi, si delucidano i particolari dell’uscita di scena dell’osteopata Andrea Foriglio, dall’esterna convenuta con Nicole Santinelli di Uomini e donne: “Lui se ne è andato. Questo in esterna. In studio è tornato e Gianni gli ha detto ‘ma che ci fai qua visto che te ne eri andato in esterna?'”.

Gianni Sperti attacca Andrea Foriglio di Uomini e donne: il motivo è la reaction

Insomma, a quanto pare al rientro in studio, alla nuova puntata di Uomini e donne registratasi il 1° aprile 2023, l’opinionista Gianni Sperti contesta la partecipazione al trono classico del medico dagli occhi di ghiaccio. Questo, per effetto dell’uscita di scena dall’esterna con Nicole, del giovane sedicente corteggiatore.

Ma pronta é la reaction all’attacco, di Andrea Foriglio, a Uomini e donne: “Lui dice che è venuto per chiarire e che in esterna se ne era andato solo per orgoglio. Cristian non era presente e lei ha ballato con

Carlo”.

