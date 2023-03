Uomini e Donne oggi 17 marzo, non va in onda: perché?/ Spazio ad Amici 22…

Uomini e donne oggi non va in onda per Amici

Uomini e Donne, oggi venerdì 17 marzo, non va in onda. Alle 14.45, su canale 5, non andrà in onda la nuova puntata del dating show di canale 5 che ha concluso la settimana di programmazione con la messa in onda della scelta di Federico Nicotera e Carola. Come mai, dunque, non andrà in onda l’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne? Tutto è legato all’inizio del serale di Amici 22.

Sabato 18 marzo, in prima serata, canale 5 trasmetterà la prima puntata del serale di Amici 22 e per preparare il pubblico all’appuntamento, canale 5 e tutta la redazione che lavora con Maria De Filippi, hanno deciso di interrompere per un giorno la programmazione di Uomini e Donne per trasmettere uno speciale dedicato proprio ad Amici 22.

Uomini e Donne torna in onda lunedì 20 marzo

Uomini e donne tornerà così in onda lunedì 20 marzo: cosa sarà trasmesso? Probabilmente, nel primo appuntamento della nuova settimana di Uomini e donne, sarà trasmessa l’ultima parte della registrazione del 7 marzo dedicata alla scelta di Federico. Al centro della puntata dovrebbe esserci il trono classico. Dopo la scelta di Federico e Carola e il trono di Lavinia Mauro che continua a dividersi tra Alessio Campoli e Alessio Corvino, lunedì prossimo, al centro dello studio, dovrebbero esserci Nicole Santinelli e Luca Daffrè.

Il trono di Nicole è già iniziata da qualche settimana. La tronista è già uscita più volte con Andrea per il quale aveva espresso interesse anche Roberta Di Padua e Francesco a cui ha chiesto più passionalità. Il trono di Luca, invece, è appena cominciato e per vedere le prime emozioni sarà necessario aspettare ancora un po’.

