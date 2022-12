Uomini e Donne oggi 8 dicembre 2022 non va in onda, perché?/ Brutte notizie per i fan

Perché Uomini e Donne oggi 8 dicembre 2022 non va in onda?

Oggi 8 dicembre 2022 Uomini e Donne non va in onda. Un giovedì diverso per i telespettatori che oggi dovranno fare a meno di alcuni dei programmi quotidiani della rete. Il motivo? Uomini e Donne va in pausa oggi 8 dicembre, come ogni anno, per la festività dell’Immacolata Concezione. Maria De Filippi lascia il posto ad una nuova programmazione che vede al posto del suo dating show un film di Natale.

Cosa andrà in onda oggi 8 dicembre 2022 al posto di Uomini e Donne? A partire dalle 14.45 Canale 5 manderà in onda un film a tema natalizio dal titolo ‘La magia del Natale’, una storia emozionante con protagonisti il bell’infermiere Nate che risveglia lo spirito natalizio sopito da tempo della pubblicitaria Marie.

Oggi 8 dicembre 2022 Uomini e Donne non va in onda ma non è l’unica cattiva notizia per i fan del dating show di Canale 5. A chi si chiede se la programmazione sia invece la stessa per il giorno successivo, venerdì 9 dicembre, la risposta è no. Uomini e Donne ‘fa ponte’: il programma non va dunque in onda oggi e domani, saltando l’intero weekend. Tornerà dunque in onda in modo regolare lunedì 12 dicembre alle 14.45 su Canale 5.

Domani, venerdì 9 dicembre, su Canale 5 andrà in onda al posto di Uomini e Donne un altro film natalizio, dal titolo ‘Un Natale da Corgi’ in cui Lauren, una mamma single e stacanovista, decide di concedersi una meritata vacanza. Scoprirà lo spirito natalizio grazie all’affascinante Ben e a un cucciolo di Corgi.

