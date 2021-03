Uomini e Donne oggi non va in onda/ Perché? Ricordo vittime del Covid

Oggi, giovedì 18 marzo, non andrà in onda il quotidiano appuntamento con “Uomini e Donne”, sospeso anche “Amici”. Come mai? I programmi di Maria De Filippi sono già registrati e non andrebbero in onda con il ricordo alle vittime del Covid. Oggi, infatti, è stata istituita la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus. In questo giorno un anno fa le immagini dei camion militari carichi di bare a Bergamo facevano il giro del mondo. La Giornata sarà celebrata ogni anno il 18 marzo con lo scopo di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa dell’epidemia. Al posto di “Uomini e Donne” andrà in onda la soap opera spagnola “Una vita”. Le vicende degli abitanti di Acacias andranno in onda al solito orario dalle 14.15 all 14.45 e proseguiranno dalle 14.45 fino alle 16.00.

Lo stop di “Uomini e Donne” e di “Amici” arriva casualmente all’indomani delle dichiarazioni di Pietro Delle Piane a “Live – Non è la d’Urso” e dell’annuncio da parte della Fascino – società di Maria De Filippi – di procedere per via legale contro il compagno di Antonella Elia. Delle Piane, nello studio di Barbara d’Urso, ha dichiarato di aver seguito un copione a “Temptation Island”: “La società Fascino si dichiara dispiaciuta del dover dare mandato ai propri legali nei confronti del signor Pietro Delle Piane ma lo ritiene necessario a difesa del proprio lavoro e nel sacrosanto rispetto del numeroso pubblico che segue il programma”, si legge nel comunicato della società. Nelle ultime ore “Temptation Island” ha pubblicato i video che incastrano Pietro Delle Piane a proposito del bacio alla single Beatrice. Filmati che non sono mai stati mandati in onda. Delle Piane si è difeso sostenendo che per “recitazione” intendeva dire un modo per fare ingelosire la sua compagna.

