Uomini e Donne/ Pamela Barretta felice con Enzo, Stefano Torrese… (Trono Over)

Pamela Barretta si è rimessa in gioco tornando nel parterre del trono over di Uomini e donne per cercare l’amore. Dopo una durissima discussione con l’ex fidanzato Stefano Torrese, Pamela ha deciso di accettare il numero di telefono di Enzo, un nuovo cavaliere che è rimasto colpito subito dalla sua bellezza. Oltre ad essersi sentiti telefonicamente, Pamela ed Enzo si sono anche visti.Un primo appuntamento che ha soddisfatto entrambi. “Dopo mesi sono uscita con un uomo e sono stata bene. Mi ha fatto sorridere, Enzo è una persona bellissima ed oggi mi ha fatto una bellissima sorpresa facendomi recapitare delle rose rosse in camerino”, ha raccontato la Barretta non nascondendo il proprio entusiasmo per la nuova conoscenza. Di fronte alla ritrovata serenità di Pamela, Stefano Torrese ha espresso la propria opinione sui social: “Malgrado tutto quello che ho passato sono una persona buona, posso solo augurarle di trovare l’uomo giusto, l’ho sempre fatto”, ha fatto sapere l’ex cavaliere.

IDA PLATANO BACIA ARMANDO INCARNATO: “LA MIA STORIA NON E’ FINITA”

La rinascita non riguarda solo Pamela Barretta, ma anche Ida Platano. Dopo le ultime lacrime versate per Riccardo Guarnieri, Ida ha deciso di darsi una nuova possibilità uscendo con Armando Incarnato. I due si sono visti e sono stati bene insieme al punto da essersi divertiti, andando in giro per locali fino alle 5 del mattino. L’appuntamento si ‘ poi concluso con un bacio, il primo di Ida dopo la fine della sua storia con Riccardo. Per la Platano si tratta di un nuovo inizio al punto che, sui social, la dama scrive: “la mia storia non è ancora finita“. Armando, da parte sua, non ha mai nascosto di provare un forte interesse per Ida che, tuttavia, finora, non si era mai data realmente la possibilità di essere nuovamente felice. Oggi, però, la situazione è cambiata: Armando sarà l’uomo giusto con cui ricominciare?

