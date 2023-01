Uomini e donne, Paola choc su Alessandro: “Faceva porno..”/ Interviene Gianni Sperti

Uomini e donne, Alessandro Sposito é il nuovo Rocco Siffredi? Esplode il gossip

Alessandro Sposito di Uomini e donne ha un passato di pornodivo, tenuto top secret al pubblico TV? La domanda sorge spontanea, a margine delle anticipazioni TV di Uomini e donne classico e over, relative alla nuova registrazione del dating show in onda su Canale 5, tenutesi il 12 gennaio 2023. Gli spoiler, nel dettaglio, vedono protagonista l’imprenditore campano di San Giorgio a Cremano new-entry da record al trono over: l’uomo 56enne, dal fisico statuario e gli occhi di ghiaccio, é il più corteggiato tra i partecipanti alla ricerca dell’amore alla corte di Maria De Filippi. Tanto che si ritrova, in puntata, al confronto con più dame interessare a lui, quali Pamela, Gemma Galgani e Paola.

Pamela arriva alle lacrime per il forte interesse che nutre verso il cavaliere , entrato da poco a far parte della trasmissione di Canale 5. E Paola, che si scopre accordata con Alessandro, per tenere top secret l’intimità raggiunta, nascondendo alla Redazione il loro rapporto carnale avuto in seguito ad un appuntamento in albergo, ora gli affibbia un passato da “pornodivo“.

Paola sgancia la bomba a Uomini e donne

Una battuta sarcastica che vuole essere una provocazione oppure una verità che viene a galla del 56enne? “Da giovane lui faceva il pornodivo”, sosterrebbe alle nuove registrazioni, in puntata, Paola, di Alessandro Sposito. Insomma, alla luce del gossip bomba della dama, il campano potrebbe rivelarsi l’erede campano di Rocco Siffredi, made in TV. Ma l’opinionista TV di Uomini e donne, Gianni Sperti, non accetta la voce gossipposa lanciata da Paola sul conto di Alessandro, ritenendola evidentemente la denominazione di un pregiudizio come un’etichetta classista e quindi discriminatoria. Insomma, ancora una volta non mancano risvolti infuocati nelle vicende che si registrano tra il trono classico e il trono over.

Per la quota giovani, intanto, i tronisti Lavinia Mauro e Federico Nicotera rischiano la chiusura anticipata del trono classico.











