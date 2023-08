Uomini e donne, Paola Ruocco: “É finita e ora…”/ La verità sulla lovestory con Daniele Lizzeri

Uomini e donne, Paola Ruocco é una papabile re-entry al trono over: l’intervista

Tra le papabili re-entries a Uomini e donne, Paola Ruocco svela di essere reduce dalla rottura in amore con Daniele Lizzeri, a grande sorpresa per l’occhio pubblico. L’occasione che la popolare dama del dating show condotto da Maria De Filippi ha, di poter tornare a parlare di sé e non solo, é un’intervista inedita concessa a Lollo magazine, il rotocalco di gossip diretto e curato online da Lorenzo Pugnaloni.

Tra le dichiarazioni rilasciate in replica ai quesiti ricevuti nell’intervento, Paola Ruocco non nasconde di essere reduce dalla scelta sofferta di chiudere la sua lovestory con Daniele Lizzeri. Il cavaliere con cui lei ha avviato una conoscenza intima al trono over, fino alla scelta convenuta con lui di darsi l’esclusiva di coppia per vivere il loro amore nella vita reale, lontana dai riflettori della trasmissione Mediaset dedicata ai sentimenti di uomini e donne. Il progetto della convivenza, nato dopo l’uscita di scena dal trono “over 30” di Uomini e donne per testare la solidità del rapporto a due, si é rivelato fallimentare, dal momento che ha messo in luce una spiccata incompatibilità tra i diretti interessati, ormai ex.

“Ultimamente ci sono stati degli alti e bassi -esordisce la popolare Paola Ruocco, incalzata sui motivi legati alla separazione da Daniele Lizzeri-. Ho scelto di provare da subito una convivenza perché è la prova del 9 per vedere se veramente tutto funziona”. Insomma, a quanto pare, la prova si é rivelata fallimentare per la coppia uscente di Uomini e donne-. “Solo vivendo sotto lo stesso tetto si conosce veramente una persona. Purtroppo anche se eravamo una squadra nel lavoro e condividevamo gli stessi interessi ci sono stati degli aspetti caratteriali di Daniele che non condividevo”, aggiunge l’intervistata, rispetto al test dell’amore rivelatosi un fuoco di paglia.

Paola Ruocco

Ma non é tutto. Perché, poi, con l’attacco al vetriolo sferrato a distanza e ai danni dei veterani del trono over, Armando, Riccardo e Gemma, Paola prosegue l’intervento dichiarando: “Secondo il mio punto di vista ad una certa età ormai abbiamo un carattere formato ed uno stile di vita che abbiamo scelto di condurre. I miei obiettivi erano di gran lunga distanti da quelli di Daniele. E poi il mio motto è ‘vivi la vita giorno per giorno come se non ci fosse un domani’…”.

Paola Ruocco chiude la lovestory con Daniele Lizzeri: i motivi

E in conclusione, infine, la possibile re-entry del trono over alla nuova stagione di Uomini e donne in partenza a settembre 2023, fa sapere: “Daniele era distante da questo mio pensiero e questo mi portava ad allontanarmi giorno dopo giorno”.

Dal momento che é tornata allo status di single, Paola Ruocco potrebbe, quindi, tornare a far parte del parterre dei protagonisti del trono over, per riattivarsi nella ricerca dell’amore.













