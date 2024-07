Uomini e Donne, paura per Lavinia Mauro: corsa pronto soccorso, cos’è successo/ Dopo addio Alessio Corvino…

Lavinia Mauro di Uomini e Donne, corsa al pronto soccorso nella notte: “Ferita si è infettata”

Ha trascorso delle ore piene d’ansia e preoccupazione l’ex tronista di Uomini e Donne Lavinia Mauro, ed a raccontare cosa l’è successo è stata lei stessa attraverso delle Instagram storie. Quella che sembrava una semplice scottatura, infatti, ha rischiato di trasformarsi in qualcosa di peggiore e più grave tanto da rendere necessaria la corsa al pronto soccorso nel cuore della notte. “Giorni fa mi sono fatta una bella scottatura – ha premesso Lavinia Mauro, per poi aggiungere – e la simpatica da stanotte si stava infettando, quindi sono corsa nel centro medico per farla appunto medicare.”

Roberta Di Padua choc "Persi 10 chili in un mese e mezzo"/ L'ex dama di Uomini e Donne "consumata dal lavoro"

Dopo la grande paura, per fortuna, tutto si è risolto per il meglio per Lavinia Mauro che nel dating show di Canale5 ha incontrato l’amore con Alessio Corvino anche se pare che i due stiano attraversando un periodo di crisi. L’ex tronista, scampato il pericolo, ha voluto invitare tutti i suoi follower a stare attenti ai danni che può causare il sole ed ha quindi invitato i followers a non essere leggeri nelle valutazioni: “Non sottovalutate le scottature apparentemente “non preoccupanti.”

Pietro Del Pozzo: "Io e Gemma Galgani ci sentiamo costantemente"/ Dopo Uomini e Donne...

Uomini e Donne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino si sono lasciati? Dopo la crisi avvistati insieme a Napoli

Ad Uomini e Donne Lavinia Mauro ha scelto Alessio Corvino, ma come procede la loro storia d’amore dopo la fine del programma? Nelle scorse settimane la ragazza tramite Instagram aveva annunciato la fine della loro relazione: “A volte abbiamo bisogno di metabolizzare cambiamenti e di riflettere senza intromissioni. Mettere noi stessi al primo posto, non per egoismo, ma per necessità. Scrivo queste parole per dirvi che dopo un periodo complesso, io e Alessio abbiamo deciso di proseguire ognuno per la propria strada.” Per poi aggiungere che la stima e il bene tra di loro sarebbe rimasto immutato. Tuttavia poco dopo all’esperta di gossip Deianira Marzano è giunta una segnalazione, una follower avrebbe visto Lavinia e Alessio insieme a cena a Napoli. Ed in molti già sostengono che ci sia stato il ritorno di fiamma tra i due che per il momento preferiscono tenere segreto. E chissà che Alessio non sia stato vicino a Lavinia durante le complicanze della brutta scottatura.











© RIPRODUZIONE RISERVATA