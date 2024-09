Uomini e Donne: slitta la data di partenza

Il pubblico di Uomini e Donne che aspettava con ansia la messa in onda delle puntate della nuova stagione dovrà aspettare ancora prima di rivedere Tina Cipollari e Gianni Sperti pronti a giudicare i percorsi dei tronisti Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino, Michele Longobardi e Martina De Ioannon. Inizialmente, la data del ritorno di Maria De Filippi e di Uomini e Donne era stata fissata nel 9 settembre 2024 ma nelle scorse ore Mediiaset ha spiazzato il pubblico rinviando il tutto.

Il dating show di canale 5 dedicato ai sentimenti ha deciso di aspettare ancora prima di dare il via alla nuova stagione della storica trasmissione le cui registrazioni sono già cominciate con la presentazione dei tronisti, in primis Martina De Ioannon il cui nome è finito già nella bufera, ma perché Mediaset ha posticipato il ritorno di Uomini e donne?

Mediaset rinvia la partenza di Uomini e Donne: ecco perché

Nessun motivo particolare dietro la scelta di Mediaset di far slittare la partenza di Uomini e Donne se non quella di aspettare il ritorno di tutto il pubblico davanti ai teleschermi. Con le temperature ancora alte, soprattutto nelle regioni meridionale, la sensazione è che l’azienda non voglia bruciare un programma che, normalmente, raccoglie milioni di telespettatori.

Inoltre, tale scelta sarebbe dettata anche dalla volontà di concedere più spazio alla nuova edizione di Temptation island che partirà ufficialmente martedì 10 settembre, in prima serata su canale 5, con sette nuove coppie e sempre con la conduzione di Filippo Bisciglia. Uomini e Donne, dunque, probabilmente, come ha svelato Lorenzo Pugnaloni, partirà lunedì 23 settembre, salvo ulteriori colpi di scena.

