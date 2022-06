Uomini e donne quando inizia il programma?/ Svelata la data, Lilli Pugliese nuova tronista?

Uomini e donne 2022, svelata la data d’inizio: l’indiscrezione

Sebbene l’estate sia cominciata da pochi giorni, la programmazione televisiva in vista della prossima stagione prosegue imperterrita. Tutte le trasmissioni, Mediaset e Rai, si stanno preparando al grande ritorno sul piccolo schermo a partire come sempre da settembre. Anche Maria De Filippi sta scaldando i motori e, assieme a lei, anche un suo programma simbolo del palinsesto Mediaset: Uomini e donne. In attesa di scoprire le novità della nuova stagione, sui social circolano alcuni rumors sulla possibile data d’inizio del programma.

Ida Platano felice con un volto noto del Trono Over/ Tina Cipollari commenta così…

A rilanciare l’indiscrezione è la pagina Instagram uominiedonneclassicoeover, secondo cui il debutto della nuova edizione del dating show di Canale 5 è fissato per metà settembre: “Uomini e donne probabilmente inizierà o lunedì 12 o lunedì 19. Escluderei il 5, ma se così fosse, sarebbe anche meglio!“. A fine agosto, come di consueto, prenderanno il via le registrazioni ufficiali e scopriremo i nomi dei nuovi tronisti. Tra questi potrebbe rientrare Lilli Pugliese, corteggiatrice e non scelta di Luca Salatino quest’anno.

Uomini e donne, Ida e Gemma si riuniscono / Tina le stronca!

Uomini e donne e non solo: Maria De Filippi torna con i suoi cavalli di battaglia

Uomini e donne è solo uno degli innumerevoli gioiellini televisivi firmati Maria De Filippi, pronta a ritornare sul piccolo schermo e a riconfermarsi come uno dei pilastri di Mediaset. Stando ai palinsesti in programma per la prossima stagione tv, la conduttrice anche quest’anno si prenderà la scena con i suoi cavalli di battaglia. Oltre al dating show pomeridiano, tornerà anche Tu sì que vales che la vede ospite fissa in giuria ormai da anni.

Torneranno protagoniste anche le storie emozionanti di C’è posta per te, oltre ai sogni dei tanti ragazzi di Amici che, tra ballo e canto, cercheranno di farsi strada nel mondo dello spettacolo.

Lorenzo Riccardi presto papà: "Ho una paura fott*ta"/ "Il parto? Non penso assisterò"













© RIPRODUZIONE RISERVATA