Uomini e donne, quando va in onda la scelta di Brando?/ Spunta la probabile data

Scelta Brando a Uomini e Donne: attesa tra i fan per la puntata

Dopo tanti dubbi e lunghe settimane di attesa, Brando ha concluso il proprio percorso sul trono scegliendo Raffaella Scuotto nella registrazione di Uomini e Donne del 12 marzo 2024. Dopo aver rivisto le ultime esterne, Brando ha annunciato a Beatriz di non averla scelta scatenando la reazione tra le lacrime della corteggiatrice. In compenso, super emozionato, ha spiegato a Raffaella di averla scelta “non con la testa ma con il cuore”. Una scelta che il pubblico di Uomini e donne aspettava da tempo soprattutto dopo il colpo di scena del rinvio della scelta nel corso di una registrazione in cui era tutto pronto.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine con Claudio? Tina: "Dopo mesi di astinenza..."

Dopo la diffusione delle anticipazioni della scelta da parte di Lorenzo Pugnaloni, il pubblico di Uomini e Donne si chiede quando sarà trasmessa la fatidica puntata che ha dato il via all’inizio della storia d’amore tra Brando e Raffaella Scuotto.

Scelta Brando e Raffaella Scuotto a Uomini e Donne: la data della probabile messa in onda

Prima di vedere in onda la puntata della scelta di Brando, Uomini e Donne trasmetterà ancora diverse puntate in cui il protagonista sarà comunque Brando. In primis, è prevista la messa in onda della puntata in cui sia Beatriz che Raffaella Scuotto non si presentano in studio. Poi sarà la volta della puntata in cui Brando, dopo aver rivisto i momenti belli trascorsi con le due corteggiatrici, prima della fatidica scelta, ammette di non essere pronto chiedendo ulteriore tempo.

Giulia De Lellis avvistata con Andrea Damante/ É ritorno di fiamma tra gli ex Uomini e donne?

Solo dopo tali puntate sarà trasmessa la puntata della scelta. Facendo un rapido calcolo, è facilmente pensabile che la puntata più attesa del trono di Brando sarà trasmessa la settimana che precede Pasqua.











© RIPRODUZIONE RISERVATA