Uomini e Donne, Raffella Scuotto si è operata: cosa ha avuto e come sta/ “Non mi trascurerò mai più”

Raffaella Scuotto torna sui social dopo l’intervento: cos’è successo e come sta

Sono una delle ultime coppie nate a Uomini e Donne Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto e dopo la fine della trasmissione spesso sui social condividono la loro quotidianità, il loro amore che cresce giorno dopo giorno. Non solo gioie e lieti eventi, però, nelle settimane scorse infatti l’ex corteggiatrice ha preoccupato un po’ i suoi follower annunciando di doversi sottoporre ad un intervento in ospedale. E dopo giorni di assenza adesso è ritornata sui social per spiegare che cosa l’è successo e come sta adesso.

Innanzitutto Raffaella Scuotto ha premesso che questi giorni sono stati pieni di ansia e stress non per l’intervento in se, relativamente semplice, ma per il fatto che è stato il primo intervento a cui si è sottoposta e sia lei che la madre e tutta la sua famiglia erano abbastanza preoccupati. Subito dopo ha aggiunto che cosa ha avuto: “La dottoressa mi chiese l’ecografia per controllare gli ormoni e da questa ecografia, il ginecologo riscontrò qualche anomalia, decidiamo di fare il pap test, non ne avevo mai fatto uno, e da lì vide la presenza di questo polipetto cervicale e di una piaga abbastanza importante che abbiamo provato a sanare, con gli ovuli.”

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto si è operata: “Non mi trascurerò mai più”

Raffaella Scuotto di Uomini e Donne si è operata per rimuovere un polipo e una piaga a livello uterino, per fortuna l’operazione è andata per il meglio ed adesso sta bene ovviamente ha bisogno di riposo ed ha al suo fianco il fidanzato Brando Ephrikian. Dopo aver spiegato cosa l’è successo e come sta, la 25enne napoletana ha voluto invitare tutti alla prevenzione: “Ci tengo a dire quanto sia importante farsi controllare, perché da cosa nasce cosa, tanto è vero che dal mio percorso dermatologico è nato il mio percorso ginecologico… Quando abbiamo trovato questo polipetto il medico mi ha detto di stare tranquilli, perché non sapevamo da quanto tempo ce l’avessi. Io poi ho sorvolato sulla questione salute per diverso tempo, cosa che non farò mai più.”











