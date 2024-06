Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto pronti a partecipare a Temptation Island 2024?/ La verità sulla crisi

Temptation Island 2024, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto tra le coppie in gioco? L’indiscrezione

È stato un Trono lungo e complesso quello di Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto a Uomini e Donne. Il giovane dopo aver conosciuto le varie corteggiatrici si è concentrato su due ragazze molto diverse tra di loro Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi ed alla fine dopo settimane di alti e bassi ha scelto la prima. I due hanno deciso di viversi la loro storia senza bruciare le tappe. Non sono andati a convivere per il momento e spesso sui social hanno dichiarato di subire il peso della distanza.

Nei giorni scorsi poi Raffaella Scuotto in un’intervista a Fanpage ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno messo in allarme i fan più appassionati. Aveva confessato che con Brando Ephrikian litigano spesso soprattutto a causa della lontananza lui vive a Treviso mentre lei vive a Napoli. La distanza sicuramente rende difficile viversi la loro quotidianità. E se ciò si aggiunge il silenzio social per settimana in molti hanno sostenuto non solo che fossero in crisi ma soprattutto che Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto fossero pronti a partecipare a Temptation Island 2024.

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto non saranno a Temptation Island 2024: crisi smentita

Manca poco per messa in onda della nuova edizione di Temptation Island 2024, al timone come sempre Filippo Bisciglia e la data d’inzio per il momento è fissata per giovedì 13 giugno ma manca ancora l’ufficialità. Vige ancora il mistero assoluto sulle coppie che si metteranno in gioco nel viaggio nei sentimenti ma tra di loro non dovrebbero esserci Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto. I due hanno smentito la crisi sui social dichiarando che il loro amore procede a gonfie vele.

E non è tutto perché anche Lorenzo Pugnaloni, giornalista esperto di Uomini e Donne ha smentito che Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto parteciperanno al reality estivo di Canale5: “Brando e Raffaella a Temptation Island 2024? No raga, non ci saranno (tra di loro va tutto bene)”

