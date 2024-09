Sono usciti dall’ultima stagione di Uomini e Donne più innamorati che mai: stiamo parlando di Renata Presti e Maurizio Franciarotta del trono over. Lo scorso anno nel dating show di Maria De Filippi si sono conosciuti e nonostante la grande differenza d’età, tra i due c’è stato un vero e colpo di fulmine. Sin dall’inizio della loro frequentazione all’interno del programma, Maurizio e Renata si sono dovuti scontrare con le critiche degli altri partecipanti, che non credevano potesse esserci amore tra di loro. Maurizio Franciarotta ha 51 anni, mentre lei, Renata Presti ne ha 63. In studio, anche Tina Cipollari si è scagliata più volte contro di lui.

L’opinionista riteneva infatti che Maurizio stesse con Renata solo per ricevere vantaggi economici, anche se la dama veneta ha sempre smentito tutto con forza. Sui social ai tempi, molti avevano gridato allo scandalo, sebbene tra i due non ci siano nemmeno 15 anni di differenza. Renata, in una recente intervista per Uomini e Donne magazine ha voluto parlare di questa storia d’amore, spiegando come stanno andando le cose tra di loro. Maurizio Franciarotta ha spiegato che purtroppo, dopo la fine del programma, molte le persone gli hanno suggerito di cercare una donna più bella.

Renata Presti di Uomini e Donne: “Ci piacerebbe essere più vicini. Convivenza? Non ancora”

Renata Presti a Uomini e Donne Magazine ha raccontato di come procede la relazione amorosa con il suo Maurizio: “Stiamo bene e se la gente è frustrata sono problemi loro“. Per ora Renata e Maurizio non stanno ancora pensando ad una convivenza e non si parla nemmeno di matrimonio. La nuova coppia uscita dal trono over di Uomini e Donne, si sta concentrando per conoscersi di più: “Sicuramente abbiamo parlato del fatto che ci piacerebbe essere più vicini per viverci meglio“, ha confessato Maurizio, che ad oggi desidera di vivere in maniera più quotidiana Renata.

Durante l’estate i due ex partecipanti di Uomini e Donne sono stati separati, perchè Renata è stata dai figli in Australia, per stare con la nipotina di due anni, Sophie Rose. Questo non è un segnale di crisi per la coppia: Renata ha confessato che il viaggio era in programma da molto prima di conoscere il nuovo compagno Maurizio. La dama di origini venete ha confermato che la distanza si supera quando ci sono basi solide.