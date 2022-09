Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri deriso da tutti/ Maria: “Prendi una decisione”

Riccardo Guarnieri rinuncia al trono over per Federica Aversano? Caos in studio, Maria ride

Riccardo Guarnieri è stato protagonista di un momento piuttosto imbarazzante a Uomini e Donne. Il cavaliere pugliese aveva chiesto di poter corteggiare Federica Aversano, tronista del format classico, ma non sapeva che per poterla frequentare avrebbe dovuto abbandonare il parterre maschile.

Alla spiegazione di Maria De Filippi, l’intero studio insorge a cominciare da Tina Cipollari che, come riporta Gossip e Tv, dichiara: “Tu hai toccato proprio il fondo! Dirti ridicolo è farti un complimento. Adesso guarda caso ti sei concentrato sulla tronista”. A commentare in modo piccato, anche Armando Incarnato che prende il favore del pubblico: “Alzati e vattene a casa”. Poi arriva il commento di Maria De Filippi che, con una risata stampata in faccia dichiara: “Lei l’ha spiegato ieri se vuole conoscerti oppure no. Mi fa ridere pensarti lì insieme a loro. Tu puoi farle sempre cambiare idea. Che fai Riccardo? Rinunci a questo amore? Sbaglio o avevi chiesto di poterla corteggiare? Lui non sapeva che io gli avrei chiesto di sedere tra i corteggiatori”.

Riccardo Guarnieri, sollecitato da Maria De Filippi e l’intero studio a dare una risposta a Federica Aversano non può evitare di prendere una decisione. Se il cavaliere accettasse di corteggiare la tronista, perderebbe il suo posto sul trono over rischiano anche di essere eliminato dall’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri.

A questo punto, messo alle strette da tutti, Riccardo Guarnieri, come riporta Gossip e Tv, sceglie di rimanere nel parterre maschile: “Ho paura e so che non ci può essere nulla“. Quello che in studio è stato criticato è il fatto che, nonostante sapesse che non poteva esserci nulla, ha comunque chiesto di corteggiarla. In molti sono ormai sospettosi nei confronti di Riccardo Guarnieri e della sua partecipazione al programma, come andrà con Ida Platano?

