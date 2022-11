Uomini e donne, Riccardo Guarnieri dorme con Gloria e rivede Roberta?/ La polemica

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri esce con Gloria e chiede un’esterna a Roberta: che succede al trono over?

Prosegue l’appuntamento TV di Uomini e donne, che stando alle annesse anticipazioni TV delle ultime registrazioni, datate 5 novembre 2022, vede Riccardo Guarnieri al centro di una polemica, sulla scia del preannunciato addio di Ida Platano al dating show. Gli spoiler forniti in rete dalla pagina Uomini e donne classico e over del beninformato, Lorenzo Pugnaloni, ci informano che sulla scia del ricongiungimento di Ida Platano e l’ex Alessandro Vicinanza e l’uscita della ritrovata coppia dal dating show, l’altro ex della bresciana, Riccardo Guarnieri appare piuttosto turbato e agitato in studio, tanto che la conduttrice Maria De Filippi intende vederci chiaro sulla situazione turbolenta che vivrebbe il tarantino.

Anzitutto si apprende che, per la quota trono over, Riccardo stia uscito con la dama Gloria. I due raccontano di aver dormito insieme, tuttavia il cavaliere ed ex storico di Ida Platano intende uscire anche con l’altra ex Roberta Di Padua. Non appena appreso il desiderio di Riccardo Guarnieri, di rivedere Roberta, Gloria va a sedersi al suo posto. Che sia il chiaro segno che Gloria voglia dire addio a Riccardo Guarnieri e chiudere la loro storia d’amore sul nascere?

Maria De Filippi incalza Riccardo su Ida Platano

A questo punto interviene Maria De Filippi, che invita Riccardo Guarnieri a fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale, dal momento che lui viene preso di mira dagli attacchi dell’opinionista Gianni Sperti. Quest’ultimo proprio non si capacita del fatto che l’over voglia rivedere l’ex dopo l’intimità raggiunta con Gloria. La timoniera di Uomini e donne, quindi, invita Riccardo Guarnieri ad aprirsi rispetto al suo palese nervosismo, in studio, chiedendosi se esso sia dipeso anche dall’addio di Ida Platano e il presunto rimorso di aver lasciato andare via la dama tra le braccia di Alessandro Vicinanza. Il tarantino, di tutta risposta, dichiara chiuso in definitiva il capitolo Ida Platano e si dice grato a Roberta Di Padua per avergli aperto gli occhi sulla vera persona che é l’ex bresciana. Motivo per cui il tarantino intende uscire con la campana, Roberta, in serata.

Che Riccardo e Roberta possano darsi una nuova chance in amore? La domanda sorge ora spontanea e non ci resta che attendere i nuovi appuntamenti TV di Uomini e donne, per saperne di più.











