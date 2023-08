Uomini e donne, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato a rischio/ Il motivo del possibile addio al trono over

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato sono fuori dal cast del trono over?

Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato rischiano il ruolo di cavalieri al trono over, di Uomini e donne, e il motivo é presto detto. Secondo le ultime indiscrezioni che si susseguono nell’attesa per il via alla nuova stagione del dating show in onda sulle reti Mediaset, gli ormai veterani tra i cavalieri del trono over potrebbero non confermarsi nel cast di Uomini e donne. Questo, per via di alcune segnalazioni diffusesi nell’ultimo periodo, online.

Stando a delle indiscrezioni diramate online fonti insider, secondo quanto ripreso da Blastingnews, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato sarebbero stati avvistati nel corso di alcuni incontri con delle donne misteriose, che potrebbero rivelarsi le nuove fiamme dei due cavalieri di Uomini e donne. Ma com’é ormai risaputo, il regolamento del dating show targato Mediaset non consente ai partecipanti alla ricerca dell’amore in TV di fare la conoscenza intima di persone esterne al contesto di Uomini e donne, oltretutto senza neanche darne avviso alla Redazione del programma. Le segnalazioni sul loro conto, quindi, vedrebbero Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri rischiare di perdere il titolo di cavalieri a Uomini e donne.

Le sorti di Tina Cipollari, Gianni Sperti e…

Per la quota parterre nel trono over, invece, non sarebbe a rischio la partecipazione di Gemma Galgani, un’altra presenza tra i veterani a Uomini e donne. E mentre manca sempre meno all’attesa neo stagione tv di Uomini e donne, in partenza a settembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Isabella Ricci potrebbe vedersi ancora una volta nelle vesti di antagonista di Gemma, al trono over. Questo, dal momento che la dama dalla chioma silver é tornata single dopo la fine del matrimonio con Fabio Mantovani, il cavaliere conosciuto nella trasmissione.

Al fianco della conduttrice Maria De Filippi, invece, sarebbero ormai più che riconfermati gli opinionisti Gemma Galgani e Gianni Sperti, rodati protagonisti della trasmissione sui sentimenti.

