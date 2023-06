Uomini e donne, Riccardo Guarnieri: il nuovo amore é una delusione?/ Lo sfogo social

Riccardo Guarnieri: che succede nel mezzo della pausa TV di Uomini e donne?

Riccardo Guarnieri riceve una nuova delusione d’amore, lontano dalle vicende sentimentali di Uomini e donne? L’interrogativo nasce spontaneo, dal momento che il tarantino dai muscoli d’acciaio, tra i cavalieri veterani all’attivo da anni al trono over di Uomini e donne, si lascia andare ad un’amara Instagram story. Si tratta, nel dettaglio, di un messaggio che Riccardo condivide con i follower e il resto degli utenti, sul re dei social, riprendendo un aforisma lanciato dalla pagina @damn_poet.

Parole intrise di amarezza, quelle ricondivise dall’ex storico della dama uscita di recente dal programma TV sulla ricerca dell’amore di uomini e donne e in coppia con Alessandro Vicinanza, Ida Platano: “Alcune volte, se non ricevi quello che meriti, é perché lo stai chiedendo ALLA PERSONA SBAGLIATA”, é il messaggio social Sibilla, condiviso dal bel Guarnieri.

Ma cosa spinge Riccardo Guarnieri a ricondividere sul re dei social una deduzione in amore così triste? Non si direbbe azzardata l’ipotesi che l’ex fidanzato di Ida Platano, nel mezzo dell’attuale pausa dalle registrazioni del programma tv Uomini e donne, prima delle vacanze estive abbia avviato una conoscenza intima con una giovane fiamma, per poi giungere allo sfogo social, suggellando così la fine di una nuova storia d’amore sul nascere.

Riccardo Guarnieri innamorato, prima del via all’estate 2023?

Nel preludio all’estate 2023 made in Italy in corso, il cavaliere storico di Uomini e donne potrebbe aver subito il fascino di una conoscenza top secret. Magari una dama conosciuta nel parterre tra i protagonisti del trono over a Uomini e donne con cui lui potrebbe aver approfondito la frequentazione lontani dall’occhio pubblico indiscreto e dai riflettori tv. O, in alternativa il Cavaliere potrebbe aver avviato una frequentazione intima del tutto nuova, con una persona che si sarebbe poi rivelata una delusione per lui, tanto da spingerlo allo sfogo amaro di queste ore.

