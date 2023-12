Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri nuovo tronista al fianco di Ida Platano?/ Spuntano altri due nomi bomba

Riccardo Guarnieri possibile nuovo tronista di Uomini e Donne?

Il Trono Classico di Uomini e Donne in quest’ultimo periodo fa fatica a trovare storie e personaggi interessanti. Non è un mistero, infatti, che nel dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi, il Trono Over sia molto più seguito del Trono Classico e forse è per questo sta succedendo un’inversione di rotta. Nelle scorse settimane ha fatto il suo ingresso come nuova tronista Ida Platano, storica dama del Trono Over, e forse nelle prossime il nuovo tronista potrebbe essere Riccardo Guarnieri.

L’indiscrezione è stata lanciata da MondoTv e secondo il portale Riccardo Guarnieri potrebbe essere il nuovo tronista di Uomini e Donne al fianco dell’ex Ida Platano. L’ex cavaliere ritornato single da poco, dunque, potrebbe rimettersi di nuovo in gioco nel programma di Maria De Filippi. Sul sito, infatti, si legge: “Riccardo Guarnieri nuovo tronista? Sarebbe questa l’ultima trovata di Maria De Filippi per Uomini e Donne, che nell’ultimo periodo fatica a trovare tronisti e troniste interessanti. Se confermato sarebbe sicuramente un percorso molto interessante quello di Guarnieri sul trono del popolare dating show di Canale 5, che seguirebbe quello di Ida Platano che ha da poco iniziato la sua esperienza sulla poltrona rossa.”

Uomini e Donne, non solo Riccardo Guarnieri anche Tina Cipollari e Gianni Sperti tra i nuovi tronisti?

Se l’indiscrezione su Riccardo Guarnieri nuovo tronista di Uomini e Donne è interessante ma verosimile molto più spiazzante è quella lanciata dal settimanale NuovoTv. Secondo il settimanale in questione Maria De Filippi per il Trono Classico starebbe pensando di puntare su due nomi bomba: Tina Cipollari e Gianni Sperti. È da diverso tempo, in realtà, che si rincorrono le voci dei due volti storici del dating show in una nuova veste ed adesso pare che la padrona di casa abbia tutte le intenzioni di trovare dei partner all’altezza per i suoi opinionisti.

Insomma, per il momento si tratta solo di indiscrezioni non confermate ma tutt’e tre sono dei nomi davvero interessanti. Riccardo Guarnieri, grazie alla sua storia con Ida Platano, poi naufragata definitivamente è un volto già noto ed apprezzato del programma. Tina Cipollari e Gianni Sperti da anni sono opinionisti ad Uomini e Donne oltre ad essere grandi amici tra di loro e sicuramente vederli nella versione inedita di Tronisti sarebbe un bel colpo.











