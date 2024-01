Uomini e donne, rottura tra Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta/ Roberta Di Padua é la terza incomoda?

Uomini e donne, Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta finiscono in crisi

Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta giungono all’epilogo della loro lovestory, nata tra le dinamiche del parterre targato trono over all’attivo per la ricerca dell’amore, a Uomini e donne. É una tra le novità inaspettate che si rilevano alle registrazioni di Uomini e donne datate 9 gennaio 2024, secondo gli spoiler last-minute forniti dal blogger Lorenzo Pugnaloni via Instagram.

Dopo essere finito al centro di una nuova guerra alla puntata di rientro dalle vacanze natalizie del dating show, complice l’attacco al veleno di Armando Incarnato, Alessandro Vicinanza torna al centro dell’attenzione mediatica. Questo per il risvolto in negativo che mette a segno la conoscenza intima che il cavaliere ha avviato con Cristina Tenuta, ex fiamma di Armando Incarnato e amica dell’ex presente in studio Roberta Di Padua, al trono over.

Un nuovo ritiro é preannunciato?

Forse complice l’attacco di Roberta Di Padua, che alla precedente registrazione ha tacciato Cristina Tenuta di non essersi comportata da vera amica nella conoscenza avviata con Vicinanza, una svolta del tutto inaspettata si registra nella stagione che segna il nuovo anno 2024 di Uomini e donne. Cristina potrebbe aver sentito fortemente il peso dell’accusa, fino ad aprire la crisi con Alessandro. Eppure Alessandro Vicinanza sembrava dirsi particolarmente legato alla dama Cristina Tenuta, reduce dalla rottura con la neo tronista in carica alla ricerca dell’amore, Ida Platano. In molti, tra i fan di Uomini e donne attivi via social, hanno scommesso che Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta avrebbero confermato l’esclusiva di coppia, per poi dirsi intenti a lasciare lo studio di Uomini e donne allo scopo di viversi la loro conoscenza fuori dal contesto delle riprese TV e streaming del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Che Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta possano, quindi, non volersi confermare tra i protagonisti al trono over alla ricerca dell’amore, per effetto della loro rottura? Chissà. Nel frattempo, intanto, in seduta della stessa sessione di registrazioni, per la quota trono classico , il tronista moro Cristian Forti registra la sua scelta in una esterna, rivoluzionando così la storia del dating show.











