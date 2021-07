Uomini e Donne Scelta Lorenzo Riccardi tra Claudia e Giulia/ Replica dello Speciale..

La scelta di Lorenzo Riccardi tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia a Uomini e Donne

Mercoledì 14 luglio, in prima serata su canale 5, tornano le emozioni di Uomini e Donne. In attesa della nuova stagione, canale 5 regala ai telespettatori le scelte più belle ed emozionanti degli ultimi anni. Questa sera, così, sarà trasmessa in replica la scelta di Lorenzo Riccardi, andata in onda per la prima volta il 22 febbraio 2019. Il percorso di Lorenzo sul trono è stato lungo, emozionante e ricco di litigi con entrambe le corteggiatrici giunte alla scelta finale. Durante la scelta registrata in una splendida villa, Lorenzo ha scelto la donna della sua vita tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia. Entrambe hanno corteggiato a lungo il tronista che, nel momento finale, oltre ad aver avuto l’appoggio della famiglia e degli amici, ha potuto contare anche sul sostegno di Gemma Galgani, Valeria Marini e Giulia De Lellis che ha raccolto tutte le sue emozioni.

Tutti gli invitati della scelta di Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne

La scelta di Lorenzo Riccardi è stata una vera e propria festa di fidanzamento a cui hanno partecipato amici e parenti, ma anche volti storici di Uomini e Donne. Allo Speciale di Uomini e Donne, infatti, hanno partecipato Tina Cipollari e Gianni Sperti, Sossio Aruta con Ursula Bennardo, Elga Enardu con Diego Daddi, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, Francesca Del Taglia con Eugenio Colombo, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Tutti elegantissimi e testimoni di amori veri nati nel programma di Maria De Filippi e che durano ancora oggi, hanno fatto un augurio speciale a Lorenzo Riccardi prima di fare la sua scelta.

Qual’è la La scelta di Lorenzo Ricciardi?

Lo Speciale di Uomini e Donne dedicato alla scelta di Lorenzo Riccardi comincia con gli ultimi momenti trascorsi dal tronista con le corteggiatrici Claudia e Giulia. Nella villa, dopo essersi emozionato nel ricordare il suo percorso, Lorenzo comunica la propria decisione alla non scelta. Riccardi, così, si reca da Giulia Cavaglia a cui svela di non essere la sua scelta. Subito dopo, per Lorenzo, arriva il momento di attendere l’arrivo di Claudia insieme a parenti e amici e solo l’arrivo della Dionigi dà il via ad una bellissima favola d’amore che dura ancora oggi e che è sempre più bella.

